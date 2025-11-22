O pisică abandonată le face oamenilor cadouri, în speranța că cineva o va adopta. Gestul lui Appletini a emoționat iubitorii de animale

Appletini, o pisică în vârstă de șase ani, își caută o familie de aproape un an, după ce a petrecut sute de zile în adăpostul din cartierul Battersea (sud-vestul Londrei, Marea Britanie).

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea lui Appletini

A ieși în evidență ca animal salvat poate fi o provocare, dar această felină a venit cu o soluție adorabilă. Micuța Appletini, o pisică domestică cu păr scurt, de culoarea carapacei de broască țestoasă, a început să strângă cadouri pentru oameni, ca să le mulțumească pentru bunătatea pe care i-au arătat-o. Animalul se află în adăpost din luna februarie, dar încă nu a găsit proprietarul potrivit, în ciuda generozității sale.

„Are cel mai dulce obicei de a aduce mere din adăpost și oferi cadou oamenilor, acesta fiind unul dintre multele moduri în care își arată afecțiunea”, a declarat un purtător de cuvânt al cartierului Battersea pentru The Express.

Pisica a fost abandonată de stăpână

Felina a ajuns la adăpost din cauza unor probleme ale stăpânei sale, fiind descrisă „o pisică dulce”. Când nu culege fructe, îi place să alerge după sfoară și chiar își aruncă jucăriile și le urmărește.

„Prin campania noastră dorim să prevenim cauzele sănătății și bunăstării precare a câinilor și pisicilor. Ne concentrăm pe patru puncte majore: combaterea tendințelor dăunătoare, creșterea standardelor de bunăstare în reproducere, îmbunătățirea siguranței în jurul câinilor și transformarea proprietăților în mai multe locuri prietenoase cu animalele de companie”, au transmis autoritățile locale.

Iubitorii de animale sunt impresionați de felină

Comentând la postarea lor, un utilizator a spus: „Mi-aș dori ca toți proprietarii să își asume responsabilitatea pentru animalele lor”. Altcineva a adăugat: „Cum pot oamenii să arunce animalele ca pe niște gunoaie este peste puterea mea de înțelegere. Mulțumesc Battersea pentru efort”.

Înființat în Holloway, Londra, în 1860, adăpostul din Battersea este unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute centre de salvare a animalelor din Marea Britanie. Deși nu se știe câte animale a ajutat de când și-a deschis porțile, reușește să adăpostească mii de necuvântătoare în fiecare an.

Oricine este interesat să adopte o pisică trebuie să completeze o cerere online și apoi să trimită un e-mail echipei din Battersea la adresa cat.rehoming@battersea.org.uk. Pentru mai multe detalii, accesează battersea.org.uk/rehome/cats.

View this post on Instagram A post shared by Battersea 🐶🐱💙 (@battersea)