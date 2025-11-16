Manualul de instrucțiuni al pisicii este scris în coada ei. Cum îți arată bucurie, frustrare, teamă sau afecțiune prin mișcările cozii

Semnalele cozii reprezintă o parte importantă a repertoriului de comunicare al pisicii tale. Acest articol își propune să explice mai multe despre coada pisicilor și despre mișcările ei, astfel încât să fii mai bine pregătit să înțelegi ce îți transmite felina prin limbajul corpului.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Anatomia cozii de pisică

Coada este o extensie a coloanei vertebrale: în timp ce coloana vertebrală umană se oprește la nivelul pelvisului, la animale, inclusiv la pisici, continuă cu 18–23 de oase mici, însumând aproximativ 20–30 cm.

Coada unei pisici femele măsoară, în medie, 25 cm, iar cea a unui mascul – aproximativ 28 cm. Rasele mai mari, precum Maine Coon, pot avea cozi de până la 40 cm. Coada poate fi îngustă (la pisicile mai mici, cu păr scurt) sau mai groasă (la pisicile mai mari, cu păr lung, precum persanele).

Oasele cozii sunt acoperite cu straturi de țesut conjunctiv, vase de sânge, mușchi, piele și blană. Coada are o rețea bogată de nervi, oferindu-le pisicilor capacitatea de a o mișca în moduri variate, de la zvârcoliri abia vizibile până la lovituri puternice, asemenea unui bici.

Pozițiile cozii și semnificația lor

Felinele domestice își folosesc coada în multe moduri pentru a comunica atât cu alte pisici, cât și cu oamenii. Limbajul cozii poate dezvălui starea de spirit, emoțiile și intențiile pisicii, ajutându-te să îi înțelegi comportamentul la fel de bine ca atunci când toarce, miaună sau vocalizează. Potrivit Cats, deși coada produce o gamă variată de mișcări, următoarele sunt cele mai utilizate în comunicarea felină:

1. Coada ținută vertical

Când o pisică își ține coada dreaptă în sus, aceasta reprezintă o invitație prietenoasă la interacțiune. Din punct de vedere etologic, pisica își expune zona glandelor anale, invitând la o interacțiune socială intimă între pisici. Uneori, vârful cozii poate fi ușor ondulat, formând celebrul „semn de întrebare”. Dacă felina se apropie de tine cu coada sus, este un salut prietenesc.

2. Coada folosită pentru a înfășura o altă pisică

Când pisica își înfășoară coada în jurul piciorului tău sau al unei alte pisici, este un semn de afecțiune. Coada conține glande odorifere, iar această mișcare facilitează schimbul de mirosuri. Este echivalentul felin al unei mângâieri sau al unei îmbrățișări.

3. Mișcarea vârfului cozii

Când doar vârful cozii se mișcă, pisica este fie iritată, fie foarte concentrată pe ceva. E recomandat să observi mediul înconjurător pentru a identifica sursa interesului sau a frustrării. Mișcarea poate fi un semn timpuriu de iritare sau o anticipare la joacă.

4. Mișcarea laterală ritmică

Când pisica dă din coadă dintr-o parte în alta, transmite ambivalență: „Nu sunt sigură ce să fac”. În fața unei alte pisici, mesajul este: „Atac sau fug?”. Când pândește prada, coada se mișcă în lateral înainte de a sări: „Aștept sau atac acum?”. Această mișcare poate fi un preludiu al acțiunii (fie atac, fie retragere).

5. Biciuirea cozii

Când coada biciuiește cu forță, nivelul de emoție este ridicat. Este un avertisment pentru alte pisici și oameni să păstreze distanța. Dacă acest semnal este ignorat, pisica poate ataca. De obicei, este însoțit de vocalizări puternice.

6. Coada înfășurată în jurul corpului

O pisică ghemuită cu coada strânsă în jurul ei transmite mesajul: „Mi-e bine singură și nu doresc interacțiune”. Este echivalentul uman al brațelor încrucișate.

7. Coada lipită de pământ

Această postură apare când pisica pândește prada. Menținând coada joasă, devine mai greu de observat.

8. Coada se mișcă liber, fără o intenție clară

Aceasta indică relaxare și disponibilitate pentru joacă. Pisica este liniștită și își desfășoară activitățile normale.

Pisicile își folosesc coada pentru a transmite o gamă complexă de mesaje, de la subtilități delicate la avertismente evidente. Stăpânii care învață să „citească” aceste semnale se bucură de o relație mai armonioasă cu prietenii lor felini.