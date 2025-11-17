O celebră cafenea cu pisici, salvată de la faliment în ultima clipă, transformând o poveste tristă într-un final fericit : „Cele mai bune vești din lume”

O celebră cafenea cu pisici, care urma să se închidă definitiv, a fost salvată în ultima clipă de către un investitor. Când Lady Dinah’s Cat Emporium a apărut pe scena londoneză, localnicii și turiștii deopotrivă s-au înghesuit să vadă felinele pe o listă de așteptare lungă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cafeneaua cu pisici Lady Dinah’s Cat Emporium a fost în pragul falimentului

Peste un deceniu, locația a găzduit iubitorii de pisici și a devenit o casă pentru felinele care aveau nevoie de un spațiu sigur. Însă, din cauza datoriilor din timpul pandemiei, cafeneaua s-a chinuit să se mențină pe linia de plutire. Afacerea a fost scoasă la vânzare, deoarece Freyja, managerul locației în ultimii șase ani, s-a luptat să strângă suficiente fonduri pentru a rezista, dar nu a reușit.

Aceasta a lansat un crowdfunding, iar oamenii s-au mobilizat pentru a menține cafeneaua în funcțiune. Campania a depășit obiectivul de 50.000 de lire sterline, dar, potrivit fostei proprietare, Lauren Pears, Freyja s-a temut și a luat în considerare retragerea strângerii de fonduri.

Apoi s-a întâmplat o minune. Într-un videoclip pentru clienți și fani, Lauren a explicat situația. Ea a dezvăluit că a primit o ofertă cu o zi înainte de închiderea cafenelei (25 iunie). Dar soarta a intervenit când un client a venit să ia una dintre pisici: „În ultimul moment, un client foarte îndrăgit a venit la cafenea să ia o pisică pe care urma să o adopte. Le-am spus prețul și situația actuală, iar ei au zis: «La prețul ăsta îl cumpăr»”.

Fanii au fost în extaz

Cât despre banii strânși din fonduri, Lauren a dezvăluit că Freyja i-a contactat pe cei care au donat pentru a-i întreba dacă poate păstra donațiile pentru cafenea. Toate pisicile au fost adoptate și relocate.

Utilizatorii rețelelor sociale au fost extrem de încântați de veste: „Am țipat în timp ce mă uitam la asta! Mă bucur atât de mult că Lady Dinah a avut un final fericit. Voi reveni să o vizitez”, a spus Amy Marie.

Stella a scris: „Sunt vești uimitoare și suntem foarte fericiți cum a ieșit totul. Îmi pare rău că nu va fi în aceeași locație, deoarece mi-a plăcut decorul”.

Paige a precizat: „Am venit din SUA și mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc la LDE!”. Alcineva a relatat: „O, Doamne, cele mai bune vești din lume. N-am fost niciodată să vizitez locul pentru că e prea departe și sunt alergică la pisicile cu păr scurt, deși mi-a plăcut să urmăresc totul”.

View this post on Instagram A post shared by London Cat Cafe 🐈‍⬛ (@ladydinahscats)