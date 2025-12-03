Hayley Glatfelter a observat că Golden Retriverul ei, Gideon, începea să aibă respirația urât mirositoare, de parcă ceva îi putrezea printre dinți. Crezând că problema va fi rezolvată dacă Gideon va fi dus la veterinar pentru a-i fi curățată gura, Hayley nu se aștepta ca diagnosticul să fie unul complet diferit: cancer.

Cum a reușit Gideon să se vindece de boala apărută pe neașteptate

Pe lângă respirația urât mirositoare, Hayley a observat că Gideon lăsa pe jucării urme de sânge. Nu a luat în seamă acest simptom, gândindu-se că Gideon doar se juca prea agresiv și își rănea gingiile. Însă, atunci când câinele a fost dus la veterinar, Hayley a observat că acesta deja slăbise 6 kilograme într-un timp foarte scurt. După câteva analize, Gideon a fost diagnosticat cu squamous cell carcinoma, o tumoră canceroasă formată din celule ale pielii care apar în gură sau pe corp.

Gideon a fost programat pentru operație, iar în timpul acesta i-au fost administrate antibiotice, care din păcate nu au funcționat. Potrivit publicației People, câinele a suferit două operații majore, una pentru a-i fi îndepărtată tumora și pentru a-i fi făcută o biopsie și una pentru a-i fi înlăturată o parte a nasului și maxilarului. O intervenție minoră a fost făcută, pentru a-i remodela buza de sus.

„Ne-am întâlnit cu un oncolog veterinar care a spus că o a doua intervenție chirurgicală ar fi curativă, fără a afecta calitatea vieții lui”, a declarat Hayley, stăpâna lui Gideon. „Din păcate, operația urma să fie foarte costisitoare, așa că ne-a recomandat să aplicăm pentru un grant. Am aplicat pentru un grant printr-o organizație nonprofit numită DogsLife, care a acoperit costul operației lui Gideon.”

Gideon începe să își revină complet, însă nu are voie să înoate încă, o activitate pe care adoră să o facă. El a fost adoptat în urmă cu 7 ani de Hayley și de atunci face parte din familia ei. „I-a întâmpinat acasă pe amândoi copiii noștri și a fost o parte importantă din familia noastră”, a declarat Hayley.

