CBD-ul este folosit deja de mulți oameni pentru a gestiona durerea cronică, inflamațiile sau greața. Dar ar putea beneficia și câinii de aceleași efecte? Un nou studiu amplu sugerează că da. Cercetătorii din Statele Unite au analizat date din cadrul Dog Aging Project, un proiect științific de mare amploare, pentru a înțelege mai bine ce efecte are CBD-ul asupra sănătății și comportamentului câinilor. Rezultatele au fost publicate în Frontiers in Veterinary Science.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

CBD-ul ar putea calma agresivitatea câinilor în timp

„Comportamental, câinii care au primit produse pe bază de CBD timp de mai mulți ani au fost inițial mai agresivi decât cei care nu primeau astfel de suplimente, însă intensitatea agresivității scade treptat în timp”, explică autorul principal al studiului, dr. Maxwell Leung, profesor la Arizona State University și director al Cannabis Analytics, Safety and Health Initiative.

Și dr. Julia Albright, medic veterinar și coautoare a studiului, susține această idee: „Această schimbare comportamentală pe termen lung evidențiază potențialul CBD-ului ca terapie în problemele de comportament la câini.”

Cel mai mare studiu despre CBD la câini realizat până acum

Cercetarea este, până în prezent, cea mai extinsă analiză a utilizării CBD-ului la câinii de companie din SUA. Echipa de cercetători a folosit date oferite anual de stăpâni, privind dieta, stilul de viață, sănătatea și mediul de trai al animalelor, notează Science Daily.

În total, studiul a inclus 47.355 de câini, cu informații colectate între 2019 și 2023. Proprietarii au precizat cât de des primeau câinii lor CBD sau produse din cânepă:

Utilizatori frecvenți : suplimente zilnice

Utilizatori ocazionali : mai rar de o dată pe zi

Fără CBD : câinii care nu au primit niciodată astfel de produse

Câinii care primesc CBD tind să fie mai în vârstă și cu probleme de sănătate

Analizând datele, cercetătorii au observat câteva tipare clare.

„În eșantionul nostru, 7,3% dintre câinii de companie din SUA au primit produse pe bază de CBD sau cânepă”, spune dr. Leung. Dintre aceștia, 2.759 de câini (5,8%) au fost utilizatori frecvenți.

Câinii care primeau astfel de suplimente aveau, în medie, cu trei ani mai mult decât cei care nu au folosit niciodată.

Câteva probleme de sănătate au fost strâns asociate cu utilizarea CBD-ului:

18,2% dintre câinii cu demență canină primeau CBD

12,5% dintre câinii cu osteoartrită primeau CBD

10% dintre cei diagnosticați cu cancer beneficiau de suplimente pe bază de cânepă

Câinii din statele unde canabisul medical este legal erau, de asemenea, mai predispuși să primească CBD, ceea ce sugerează că atitudinea proprietarilor joacă un rol important. Cercetătorii au remarcat și că masculii primeau CBD cu 9% mai des decât femelele.

CBD-ul și comportamentul: mai puțină agresivitate în timp

Una dintre cele mai interesante descoperiri ale studiului ține de comportament. Câinii care primeau CBD o perioadă lungă de timp erau descriși de stăpâni ca fiind mai puțin agresivi decât cei care nu primeau deloc CBD.

Acest efect pare să fie unul gradual, nu instant.

Totuși, alte comportamente – precum agitația sau anxietatea generală – nu au fost asociate cu îmbunătățiri clare.

„Majoritatea formelor de agresivitate la câini au legătură cu stresul sau anxietatea, o reacție de tip «luptă sau fugi». Nu este clar de ce doar agresivitatea, și nu și alte comportamente anxioase, pare să se îmbunătățească în urma utilizării CBD-ului”, explică dr. Albright.

Limitări, siguranță și ce mai avem de înțeles despre CBD

Cercetătorii subliniază că studiul nu explică de ce CBD-ul produce aceste efecte și că este nevoie de studii controlate pentru a confirma legătura directă.

De asemenea, există câteva limitări ale datelor:

posibile părtiniri ale proprietarilor

lipsa informațiilor exacte despre dozaj

lipsa detaliilor despre tipul produselor folosite

necunoașterea metodei de administrare și a sursei produselor

Medicii veterinari recomandă ca proprietarii să folosească produse de încredere și să fie atenți la doze, deoarece CBD-ul poate provoca reacții adverse precum probleme digestive sau diaree.

Un prim pas important în înțelegerea efectelor CBD asupra câinilor

Potrivit echipei de cercetători, acest studiu reprezintă o bază importantă pentru explorarea modului în care CBD-ul ar putea ajuta câinii vârstnici cu probleme de sănătate sau comportament.

„Există multe asemănări între felul în care CBD-ul poate ajuta câinii și oamenii din punct de vedere medical”, conchide dr. Leung.

Deși mai sunt multe întrebări fără răspuns, rezultatele deschid drumul către noi cercetări și, posibil, noi soluții naturale pentru bunăstarea animalelor de companie.