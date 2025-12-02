„Ai cumva o păturică?”- eveniment cu tradiție în Iași. Oamenii se adună pentru a ajuta animalele din adăposturi

În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, ieșenii se adună la un eveniment numit: „Ai cumva o păturică?”, organizat cu scopul de a ajuta animalele din adăposturi. Anul acesta evenimentul are loc pe 13 decembrie, între orele 13:00-15:00, în parcarea Centrului Comercial Felicia și își propune să adune cât mai multe obiecte și alimente care să ajute animalele din adăposturi să treacă cu bine peste iarnă.

Evenimentul este unul cu tradiție în Iași, iar oamenii se adună pentru a da o mână de ajutor celor mai nevoiașe adăposturi pentru animalele fără stăpân din municipiu, dar și din jurul orașului.

Ce se poate dona la evenimentul „Ai cumva o păturică?”

„Anul acesta ne dorim să adunăm cât de multe donații cu putință pentru animăluțele fără stăpân, considerând și faptul că perioada prin care trecem nu e una tocmai ușoară pentru mulți dintre noi. Credem cu tărie că ieșenii vor răspunde cu drag evenimentului nostru, așa cum au făcut-o și până acum, pentru că micii necuvântători au mereu nevoie de ajutorul nostru, în special pe timpul iernii”, au transmis organizatorii evenimentului, care au precizat și ce obiecte și alimente sunt necesare pentru adăposturi.

„Evenimentul este organizat anual pentru a veni în sprijinul padocurilor fără posibilități din Iași și din jurul orașului și are ca scop strângerea de alimente, pături, haine vechi, recipiente pentru mâncare și apă, pături absorbante, covoare, medicamente, peleți, nisip/silicat pentru litieră și produse de curățenie. Pe lângă aceste ajutoare, unele padocuri au și câteva nevoi speciale pentru animalele pe care le au în grijă: lemne pentru foc, butelie, geacă de iarnă mărimea L, pampers pentru pisici și căței paralizați, materiale de construcție, fân, lucernă și morcovi pentru cai, măgăruși și oițe”, au mai transmis organizatorii evenimentului.

Anul trecut, au fost donate 5 tone mâncare uscată pentru căței și alte alimente, obiect eși bani care au fost de ajutor pentru adăposturi.

Organizatorii evenimentului au precizat că donațiile vor merge către adăposturile:

Adăpost Câini Târgu Frumos;

Adăpost Câini Miroslava;

Asociația MaxDog;

Căsuța Pisicească;

Blănoșii Nordului;

Arca Di Noe;

Prietenii lui Gopo.

„Nici de data aceasta nu uităm de animăluțele abandonate, care merită la fel de multă căldură și hrană proaspătă, exact ca noi. Ei nu știu de Crăciun și nici pe Moșu’ nu l-au cunoscut niciodată, dar anul acesta Moșu’ poți fi chiar tu pentru ei”, au mai transmis organizatorii evenimentului.