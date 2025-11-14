Sezonul rece vine la pachet cu nenumărate pericole pentru animalele de companie. Dincolo de temperaturile scăzute și de umiditate, iarna, străzile se pot transforma în adevărate capcane pentru necuvântătoare. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt cele mai comune pericole și cum să le evităm.

Pielea lăbuțelor, sensibilă iarna

Lăbuțele și pielea sunt cele mai afectate în sezonul rece. Ele sunt foarte sensibile, iar zăpada, sarea și gheata pot irita sau crăpa pielea lăbuțelor.

Sarea de pe trotuare, antigelul, clorura de sodiu, calciu sunt foarte toxice pentru animale. Câinii se ling pe lăbuțe și pot face iritații sau chiar intoxicații. De aceea, este important să fim atenți după plimbare și să îi ștergem după fiecare ieșire. De asemenea, este utilă și folosirea unui unguent protectiv.

Frigul și hipotermia

Așa cum noi oamenii simțim frigul, la fel și animalele sunt afectate de temperaturile scăzute. Mai sensibili la frig sunt însă blănoșii cu păr scurt sau cei de vârstă înaintată. În plus, temperaturile sub 5 grade pot fi periculoase pentru acele animale care sunt ude sau obișnuiesc să stea pe ciment. De aceea, este bine să le protejăm cu hăinuțe călduroase pentru căței de talie mică și medie. Patrupedele care obișnuiesc să stea afară au nevoie de o păturică sau de izolația culcușului care stă pe podea.

Antigelul și substanțele chimice

Una dintre cele mai periculoase substanțe folosită în sezonul rece cu efecte grave asupra animalelor este antigelul. Întrucât are un miros dulceag, acesta devine atractiv pentru animale. Însă, chiar și în cantități mici, el este extrem de toxic. De aceea, este recomandat ca toate lichidele pentru mașină să fie ținute departe de accesul animalelor.

Alimentația

Nu în ultimul rând, alimentația este importantă în această perioadă. Medicul veterinar Beatrice Ilea atrage atenția că, deși putem fi tentați ca în sezonul rece să le dăm animalelor noastre de companie resturi calde de la masă, să ținem cont de faptul că le putem face foarte mult rău. Și asta pentru că mâncarea grasă sau carnea crudă pot provoca pancreatită, o urgență medicală. De aceea, este recomandat să menținem hrana obișnuită, eventual suplimentată cu ceva mai multe calorii sau proteine, mai ales în cazul în care animalul stă afară, la temperaturi scăzute.

Totodată, gheața poate fi, în perioada rece, dușmanul cățeilor care aleargă sau s-au rătăcit. Aceștia pot aluneca și suferi traumatisme. Iar pisicile pot intra sub capotele mașinilor în căutare de căldură. Recomandarea este ca, înainte de a porni la drum, să loviți ușor capota mașinii pentru a vă asigura că niciun suflețel nu se ascunde acolo.