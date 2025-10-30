Tot mai multe femei se tem să își plimbe câinii iarna, după lăsarea serii: YuMove vine cu o soluție simplă și sigură

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și nopțile mai reci, multe femei care dețin câini evită plimbările de seară din cauza preocupărilor legate de siguranță. Brandul de suplimente pentru animale YuMove, din Marea Britanie, își propune să schimbe asta, lansând o inițiativă menită să le ofere femeilor încrederea și sprijinul de care au nevoie pentru a-și scoate câinii la plimbare și după lăsarea întunericului.

O inițiativă pentru siguranța femeilor și bunăstarea câinilor

Sub numele NightWalkies, YuMove a lansat un program dedicat formării de grupuri locale de plimbare pentru femei. Scopul este simplu, dar important: să le ajute pe stăpânele de câini să se simtă mai în siguranță când ies la plimbare seara, în special în lunile de iarnă, notează PBW News.

Pentru a face totul mai ușor, compania a realizat și un kit gratuit, care poate fi descărcat, care conține sfaturi practice despre cum pot fi organizate astfel de grupuri în fiecare comunitate. Inițiativa este realizată în parteneriat cu aplicația WalkSafe, o aplicație populară în Marea Britanie care oferă rute sigure pentru deplasare pe jos și alerte în timp real cu privire la zonele mai riscante.

De ce era nevoie de NightWalkies

Un studiu realizat de YuMove arată că aproape două treimi dintre femeile din Marea Britanie își plimbă câinii mai puțin după ce se schimbă ora și zilele devin mai scurte. În medie, câinii lor pierd până la 30 de minute de mișcare pe zi în sezonul rece. Motivul principal? Teama pentru siguranța personală.

61% dintre femei spun că se simt vulnerabile după lăsarea serii.

57% se plâng de străzi slab iluminate și lipsa unor trasee sigure.

54% se tem de comportamente antisociale sau persoane aflate sub influența alcoolului.

Mai mult, 74% dintre participante au declarat că ar fi încântate să se alăture unor plimbări de grup organizate în comunitatea lor, atunci când zilele devin mai întunecate.

Prima plimbare oficială NightWalkies

Primul eveniment NightWalkies a avut loc recent în Bury St Edmunds, Suffolk, și a fost condus chiar de Fiona Hope, directorul executiv YuMove. La eveniment au participat reprezentanți ai aplicației WalkSafe, dar și femei din zonă care s-au bucurat de o plimbare relaxată și sigură alături de câinii lor.

Hope a explicat:

”Când femeile se simt mai în siguranță, câinii lor se bucură de mai multă mișcare – esențială pentru articulații sănătoase, cozi fericite și o stare de bine generală. Prin NightWalkies vrem să oferim o soluție simplă pentru o problemă reală.”

Ea a adăugat că inițiativa pornește de la o realitate incomodă:

”Femeile care dețin câini tind să-i plimbe mai puțin decât bărbații, în special după lăsarea întunericului, tocmai din cauza sentimentului de nesiguranță. NightWalkies le oferă șansa să se conecteze cu alte femei din comunitate, în timp ce se asigură că patrupedul lor rămâne activ și fericit pe tot parcursul iernii.”

