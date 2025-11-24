În prag de sărbători, mai mulți iubitori de animale și cățeii lor s-au unit pentru a face bine. Beatrice Chirilă, psiholog, membru în Clubul Câinilor Utilitari și, cel mai important, „mama” unei cățelușe minunate, a realizat un calendar pentru anul 2026, care va ajuta la salvarea unor vieți. La îndeplinirea acestui proiect au contribuit mai mulți „părinți” de influenceri canini.

Așadar, pe fiecare filă a calendarului apare câte un cățel cunoscut pe rețelele sociale. „Calendarul Caritabil – Love Has No Breed” are o motivație emoționantă și o lecție de viață, iar Beatrice Chirilă ne-a povestit cum Azera, cățelușa sa, a determinat-o să promoveze bunătatea, indiferent de aparențe.

Banii obținuți din vânzarea calendarelor merg către o asociație care sprijină medicii veterinari din toată țara prin recoltarea și furnizarea de produse sanguine vitale pentru animăluțe.

Află în interviul de mai jos povestea din spatele „Calendarului Caritabil – Love Has No Breed”!

Interviu cu Beatrice Chirilă. Cum a luat naștere „Calendarul Caritabil – Love Has No Breed” și ce își propune

Pets&Cats: Cum ți-a venit ideea de a crea un calendar cu 12 dintre cei mai simpatici influenceri canini din România? Și ce ne poți spune despre comunitatea aceasta de pet parents care se adună să facă fapte bune?

Beatrice Chirilă: Calendarul Caritabil este un concept mai vechi și un proiect de suflet în care m-am implicat, în diverse forme, prin „Asociația Calendarul Caritabil”. De-a lungul anilor, s-au realizat calendare cu „fete pe motociclete” și „băieți pe motociclete”, iar fondurile au sprijinit victime ale traficului de persoane, copii defavorizați, centre de asistență și numeroase alte cauze sociale.

Motivația mea personală este simplă și puternică: promovez bunătatea, indiferent de aparențe. Acum doi ani am simțit nevoia să duc această idee în zona relației „om–câine” și a luat naștere „Calendarul Caritabil – Love Has No Breed”.

Am selectat câinii astfel încât să nu repet nicio rasă — mi-am dorit diversitate reală. O mare parte dintre ei sunt diferiți în fiecare an, iar fiecare poate să ne învețe, în felul lui, despre iubire, empatie și disciplină.

Comunitatea formată în jurul proiectului este extraordinară. Fiecare echipă cățel-om m-a impresionat teribil. Avem inclusiv un grup de Facebook, „LOVE HAS NO BREED”, unde ne sprijinim unii pe alții, discutăm despre comportament, dresaj, dileme sau probleme și încercăm să fim un spațiu sigur și util pentru pet parents.

Mi-am dorit să arăt că această comunitate este activă, unită și dispusă să facă bine — iar faptul că oamenii au răspuns atât de repede și cu atât entuziasm m-a emoționat. Anul trecut am strâns fonduri din 100 de calendare, iar anul acesta am avut deja solicitări pentru 150.

Nu există niciun fel de compensație financiară pentru cățeii-model, iar tot profitul merge anual către o cauză diferită. Anul trecut am susținut „Clubul Câinilor Utilitari”, iar anul acesta fondurile merg către „Hemopet”.

„Calendarul Caritabil – Love Has No Breed 2026” va ajuta „Hemopet”. Beatrice Chirilă: „Existența unei bănci de sânge pentru câini este esențială”

Pets&Cats: Ce te-a motivat să-ți îndrepți atenția către „Hemopet”?

Beatrice Chirilă: Am fost martoră, din păcate, la numeroase situații în care, pe rețelele de socializare, se căuta în disperare un câine donator, iar până se găsea unul potrivit, câinele bolnav nu mai supraviețuia. Aceste momente m-au marcat profund și mi-au confirmat cât de esențială este existența unei bănci de sânge pentru câini.

Hemopet este un proiect vital, mai ales în situațiile de urgență, când timpul este scurt, iar găsirea unui câine donator de talie mare este extrem de dificilă. Cred cu tărie că avem nevoie să sprijinim astfel de inițiative — pentru că indiferența poate costa vieți, iar empatia le poate salva.

Lady Azera, o cățelușă amstaff bună, loială și extrem de iubitoare. Beatrice Chirilă: „Iubirea nu are rasă, iar etichetele pot fi profund nedrepte”

Pets&Cats: Cum te-a inspirat cățelușa ta în inițiativa de a face ceva bun pentru alte animale? Cum este relația ta cu Azera? Ce înseamnă ea pentru tine?

Beatrice Chirilă: Conform OUG 55, Azera este încadrată în categoria câinilor „periculoși”, exclusiv din cauza rasei. În realitate, este un câine bun, loial și extrem de iubitor. De aici a pornit mesajul „Love Has No Breed” — pentru că iubirea nu are rasă, iar etichetele pot fi profund nedrepte.

Azera mă învață în fiecare zi câte ceva despre iubire, compasiune, echilibru, răbdare și, mai ales, despre nedreptate. La început, mă frustra faptul că unii oameni o evitau sau își luau câinii din țarc atunci când intram și noi. În timp, acea durere s-a transformat în timp dedicat doar nouă — joacă, conexiune, antrenament. Cainii nu au prejudecăți. Oamenii au.

Pe Azera am adoptat-o de pe un grup de Facebook unde fusese postată cu mesajul „Donez amstaff blue…”. Nu știam atunci ce înseamnă să ai un câine din această rasă în România. Astăzi știu: înseamnă responsabilitate, luptă cu stereotipurile și multă iubire. Din păcate sunt multe animăluțe care nu au norocul Azerei… și au nevoie de ajutor și ele.

Cred cu tărie că este esențial să nu fim nepăsători în fața nedreptății. Să facem ceva — dar să nu lăsăm răul să ne înrăiască. Să rămânem buni.

Beatrice Chirilă: „Eu cred cu toată inima că bunătatea poate deveni contagioasă”

Pets&Cats: Spune-ne, te rog, câte ceva despre tine. Cum ai ajuns să îmbini iubirea pentru animale cu pasiunea pentru design?

Beatrice Chirilă: Sunt psiholog, membru în Clubul Câinilor Utilitari din ianuarie 2025, om implicat în acțiuni de sprijin pentru oameni și animale, și, înainte de toate, „mama” Azerei. Am și un magazin online cu produse personalizate pentru iubitorii de animale, însă acesta este mai degrabă un hobby — o formă creativă de a transforma iubirea pentru animale în gesturi frumoase și simbolice.

Nu am scris nimănui să îi cer să doneze sau să cumpere „Calendarul Caritabil” și nici nu o voi face. Mă bucur enorm când văd că există tot mai mulți oameni dispuși să facă bine în moduri diferite. Cine dorește să se implice poate dona direct către cauza care îl inspiră. Eu cred cu toată inima că bunătatea poate deveni contagioasă — iar lumea are nevoie de mai multă bunătate.

Azera m-a învățat că ceea ce pare diferit nu trebuie temut, ci înțeles. Că tindem să judecăm ce nu putem înțelege și să nu înțelegem ce nu am experimentat. Vom găsi o cale să arătăm că iubirea nu ține cont de rasă.

Lady Azera poate fi urmărită pe contul de Instagram azerathestaffy. De asemenea, calendarul poate fi achiziționat prin intermediul unui mesaj privat pe acest cont.