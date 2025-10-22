Clubul Câinilor Utilitari a reprezentat România cu onoare în Austria. Eroii cu blăniță au participat la simulări de dezastre naturale și catastrofe majore

În perioada 13-18 octombrie 2025, modulul de căutare-salvare RO.USAR.10 a participat la EU-MODEX-AT, Cycle 12, Lot 3, un exercițiu internațional organizat în orașul Graz, Austria, sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, anunță Clubul Câinilor Utilitari în mediul online.

Modulul românesc a fost format dintr-o echipă multidisciplinară, compusă din:

specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF);

personal medical din cadrul UPU-SMURD București;

componența canină specializată în căutare-salvare, reprezentată de Clubul Câinilor Utilitari;

personal tehnic și logistic, esențial în desfășurarea eficientă a operațiunilor.

Scopul exercițiului: testarea capacităților internaționale de răspuns în caz de dezastru

EU-MODEX (European Union Module Exercise) reprezintă o serie de exerciții internaționale complexe, organizate pentru a testa interoperabilitatea și capacitatea reală de răspuns a echipelor din statele membre UE, în condiții simulate de dezastre naturale sau catastrofe majore.

Exercițiul din Graz a fost organizat conform standardelor INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) și a implicat scenarii realiste, solicitante, care au pus la încercare:

coordonarea între module internaționale;

timpii de reacție în situații critice;

comunicarea interinstituțională;

capacitatea de triere medicală și salvare din medii periculoase;

utilizarea echipamentelor tehnice avansate.

FOTO Facebook / Clubul Cainilor Utilitari

Oportunitate valoroasă de cooperare europeană și schimb de bune practici

Participarea la acest exercițiu a reprezentat pentru România o ocazie strategică de a lucra umăr la umăr cu echipe de căutare-salvare din toată Europa. Prin această colaborare transnațională se realizează armonizarea protocoalelor de intervenție, un pas necesar în eficientizarea intervențiilor internaționale reale, în cazul unor dezastre majore.

Clubul Câinilor Utilitari, un partener strategic în operațiunile de căutare-salvare

Unul dintre punctele forte ale modulului românesc a fost prezența echipei canine din cadrul Clubului Câinilor Utilitari, organizație cunoscută pentru eficiența echipelor formate din conductor și câine:

„Este o oportunitate valoroasă de a lucra alături de echipe de căutare și salvare din întreaga Europă și de a armoniza protocoalele de intervenție în situații de urgență. Scopul exercițiului este de a testa și perfecționa capacitatea de intervenție, coordonare și interoperabilitate a echipelor internaționale în situații de dezastru, conform standardelor INSARAG. Participarea noastră consolidează capacitatea de răspuns internațional și aduce un plus de experiență echipei Clubului Câinilor Utilitari”.