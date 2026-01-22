Trei bărbaţi însoţiţi de un câine au intrat în locuinţa unei familii din Neamț, cu care s-au încăierat: Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru de violare de domiciliu

Trei bărbaţi, însoţiţi de un câine de talie mare, au intrat în locuinţa unei familii din localitatea Slobozia, iar acolo s-a produs o încăierare între aceştia, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, transmite Agerpres.

În urma agresiunilor, două persoane au fost rănite şi au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

“În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, trei persoane cu vârste de 33, 36, respectiv 41 de ani, din Slobozia, însoţiţi de un câine de talie mare şi având asupra lor mai multe obiecte contondente, au pătruns fără drept în curtea locuinţei unui bărbat, în vârstă de 33 de ani, din aceeaşi localitate. Între cele trei persoane şi membrii familiei bărbatului de 33 de ani ar fi avut loc o încăierare, conflictul continuând şi în drumul public, tulburând astfel liniştea şi ordinea publică”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu, încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Doi bărbaţi din grupul agresorilor au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar al treilea este internat în spital.