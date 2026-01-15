Cazul purcelușului omorât de un copil în Dolj: Poliția a deschis dosar penal

Cazul purcelușului din județul Dolj, ucis în urma unui act de cruzime care a ajuns viral pe rețelele sociale, are o evoluție importantă. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj a transmis un răspuns oficial, confirmând că a fost deschis un dosar penal în urma plângerii depuse de Asociația Dreptate pentru Animale.

Este o veste așteptată de opinia publică, după valul de indignare stârnit de imaginile care au circulat online.

Contextul cazului care a revoltat internetul

Incidentul a devenit cunoscut după ce familia unui copil de aproximativ un an și câteva luni a filmat și a distribuit pe TikTok un videoclip în care minorul lovea un purceluș nou-născut. Animalul, extrem de vulnerabil, a murit ulterior din cauza loviturilor primite.

Deși copilul nu poate fi considerat responsabil pentru faptele sale, imaginile au ridicat semne serioase de întrebare privind rolul și responsabilitatea adulților care au permis, încurajat și filmat actul de violență.

Plângere penală depusă de Asociația Dreptate pentru Animale

În urma apariției imaginilor, o organizație activă în domeniul protecției animalelor a decis să intervină oficial. Asociația Dreptate pentru Animale, prin intermediul unui avocat, a depus plângere penală la IPJ Dolj, solicitând tragerea la răspundere a adulților implicați.

De asemenea, sesizarea a fost transmisă și către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, pentru evaluarea situației minorului.

Răspuns oficial IPJ Dolj: dosar penal deschis

Potrivit răspunsului transmis de IPJ Dolj, a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt în desfășurare pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept. Ancheta vizează faptele comise de membrii familiei copilului, în conformitate cu legislația privind protecția animalelor.

Autoritățile analizează circumstanțele în care a avut loc incidentul și rolul adulților care apar în materialul video.

DGASPC Dolj monitorizează situația copilului

Anterior, DGASPC Dolj a confirmat că minorul a fost luat în evidență și că a fost demarată o procedură de monitorizare. Aceasta vizează evaluarea mediului familial și a modului în care copilul este îngrijit, având în vedere comportamentul surprins în imaginile publice.

Specialiștii atrag atenția că expunerea copiilor la violență, chiar și sub forma unei „joace”, poate avea consecințe serioase asupra dezvoltării lor emoționale.

Un semnal important împotriva cruzimii față de animale

Deschiderea unui dosar penal în acest caz transmite un mesaj clar: actele de cruzime față de animale nu trebuie ignorate sau tratate cu superficialitate. Responsabilitatea aparține adulților, iar educația bazată pe respect față de viață este esențială, atât pentru protejarea animalelor, cât și pentru formarea copiilor.

Asociațiile pentru protecția animalelor continuă să ceară aplicarea fermă a legii și sancțiuni reale în cazurile de abuz.