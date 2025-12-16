Cazul purcelușului din Dolj: Autoritățile intervin după imaginile în care un copil de 1 an lovește cu bestialitate animalul nou-născut: „Suntem aici ca să facem dreptate pentru animale și nu ne lăsăm”

Cazul purcelușului din județul Dolj, bătut de un copil de aproximativ un an și ceva, a stârnit reacții puternice în mediul online. Incidentul a devenit cunoscut după ce familia bebelușului a filmat momentul în care minorul lovea un purceluș nou-născut, imaginile fiind ulterior distribuite pe rețelele sociale.

Purceluș nou-născut, bătut de un copil de un an

În urma apariției videoclipului pe internet, o organizație implicată în protecția animalelor a decis să intervină oficial. A deschis un caz, iar un avocat a preluat dosarul și a depus plângeri atât la Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, cât și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj.

Reacția autorităților

DGASPC Dolj a transmis un răspuns oficial, prin care informează că situația minorului a fost luată în evidență și că a fost demarată o procedură de monitorizare. Măsura vizează evaluarea modului în care copilul este îngrijit, având în vedere comportamentul surprins în imaginile apărute pe TikTok.

Dreptate pentru animalele lipsite de apărare

Reprezentanții organizației Dreptate pentru animale, care a sesizat autoritățile, au precizat pe Facebook că așteaptă în continuare un răspuns din partea Inspectoratului de Poliție Dolj, care urmează să stabilească dacă faptele semnalate se încadrează în prevederile legale privind protecția animalelor.

Demersul lor face parte dintr-o serie amplă de acțiuni menite să apere drepturile animalelor și să atragă atenția asupra responsabilității adulților în educația copiilor. Organizația anunță că va continua să monitorizeze cazul și să informeze publicul cu privire la evoluția acestuia, precum și la alte situații similare în care s-a implicat.

Reprezentanții săi au transmis, totodată, mulțumiri tuturor celor care susțin aceste demersuri și care rămân alături în lupta pentru respectarea și protejarea animalelor.

Mesajul postat în mediul online

„Vă mai amintiți cazul purcelușului din Dolj, bătut de un copil de un an și ceva? Cel pe care familia l-a filmat în timp ce se distra lovind cu bestialitate purcelușul nou-născut.

Așa cum era firesc, am deschis un caz și am apelat la un avocat care a preluat acest dosar. A depus plângere atât la Inspectoratul de Poliție Dolj, cât și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

Astăzi a venit răspunsul de la DGASPC, prin care suntem informați că au luat în evidență situația minorului și au deschis o procedură de monitorizare. Desigur, așteptăm în continuare și răspunsul IPJ Dolj.

Suntem aici ca să facem dreptate pentru animale și nu ne lăsăm. Zilnic vom veni cu informații despre cazurile în care ne-am implicat – și nu sunt puține. Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături.”, a transmis Dreptate pentru animale pe pagina de Facebook.