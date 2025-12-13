Abandonat de stăpâni pentru că este orb. Un bichon tânăr plătește acum prețul reproducerii ilegale: „Haideți să vă explicăm și vouă, celor care cumpărați câini de pe OLX sau din portbagajele samsarilor, de ce se întâmplă asta”

Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola a relatat pe internet cazul grav al unui câine de rasă abandonat de stăpâni din cauza problemelor de sănătate, patrupedul fiind complet orb, fără șanse reale de recuperare. Bichonul are nevoie de o familie care să-i ofere o viață liniștită și afecțiune multă.

Bichonul orb are nevoie de o familie care să-i ofere lumină în întunericul în care trăiește

Bichonul a fost găsit rătăcind pe stradă de un bărbat care l-a observat murdar, neîngrijit și cu blana încâlcită. Prima presupunere a fost că animalul s-a pierdut, motiv pentru care acesta a publicat anunțuri pe mai multe grupuri online și l-a dus la medicul veterinar pentru verificarea existenței unui microcip. Așa cum se întâmplă, din păcate, în foarte multe cazuri, câinele nu era microcipat, iar în lipsa oricărei persoane care să îl revendice, salvatorul a cerut sprijinul Asociației Kola Kariola, întrucât urma să plece din țară și nu avea cui să îl lase în grijă.

Ce înseamnă congenital

Reprezentanții asociației au preluat imediat cățelul și au decis ca, înainte de a fi propus spre adopție, să treacă printr-un control medical amănunțit. Patrupedul a fost programat la castrare și la un salon de cosmetică canină, unde a fost tuns și spălat, pentru că prezenta semne evidente că nu a beneficiat niciodată de îngrijire ca la carte. Deși este extrem de drăgălaș și prietenos, investigațiile medicale au scos la iveală un diagnostic sever: hidrocefalie congenitală, afecțiune asociată frecvent cu reproducerea iresponsabilă și consangvinizarea.

Această boală este rezultatul împerecherii între rude apropiate, o practică des întâlnită în cazul câinilor „produși” de samsari, pentru a obține pui pe bandă rulantă. Deși termenul „congenital” indică o problemă prezentă încă de la naștere, simptomele apar treptat, pe măsură ce animalul crește. În acest caz, hidrocefalia a dus la pierderea completă a vederii, iar câinele este, de asemenea, predispus la crize de epilepsie.

Pericolul achiziționării de animale de pe internet sau direct din portbagajele samsarilor

„Congenital înseamnă o afecțiune prezentă încă de la naștere. Nu înseamnă neapărat că puiul se naște deja cu simptomele la maximum, ci că problema apare în timpul dezvoltării embrionare, înainte de fătare, fie din cauze genetice, fie din condițiile îngrozitoare în care sunt ținute femelele de reproducție, închise în cuști insalubre, forțate să fete non-stop ca să producă bani.

El are hidrocefalie congenitală, o boală des întâlnită la împerecherile între rude apropiate. Când părinții sunt înrudiți, puii au șanse foarte mari să moștenească aceleași gene defecte, chiar dacă părinții par sănătoși. Așa că DA, orbirea lui și boala severă sunt direct legate de consangvinizare, un adevăr medical, nu o presupunere”, a explicat Kola Kariola.

Asociația Kola Kariola atrage atenția asupra realității dure din spatele achiziționării câinilor de rasă de pe platforme online sau direct din portbagajele samsarilor. Deși un bichon sau un metis de bichon este ușor de cumpărat și „la îndemână”, întreținerea acestuia presupune costuri semnificative: controale medicale periodice, toaletaj profesional și o alimentație adecvată. În lipsa acestora, câinele ajunge rapid într-o stare deplorabilă, așa cum a fost găsit și acest patruped.

Este incredibil de prietenos, iubitor și se descurcă surprinzător de bine

Cățelul are aproximativ doi ani, este tânăr, extrem de afectuos și s-a adaptat surprinzător de bine la condiția sa. În primele zile, nici măcar voluntarii nu și-au dat seama că este orb, problema fiind identificată abia în urma investigațiilor medicale amănunțite.

În prezent, situația bichonului este dificilă. Un câine complet orb nu poate fi dus într-un adăpost, iar Kola Kariola nu mai dispune de spațiu pentru a-l integra într-un cămin temporar pe termen lung. Deși inițial a crezut că va fi adoptat rapid, șansele au scăzut considerabil din cauza problemelor de sănătate.

Cu toate acestea, Asociația Kola Kariola nu renunță și caută o familie dispusă să îi ofere o șansă reală la o viață decentă. Reprezentanții organizației au transmis că vor asigura sprijinul medical necesar ori de câte ori va fi nevoie pentru acest câine. Mai multe detalii AICI.