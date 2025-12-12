Se mărește taxa pentru câini. Suma pe care trebuie să o plătească stăpânii din Austria pentru primul patruped

În Austria, stăpânii de câini sunt obligați să își înregistreze animalele și să plătească o taxă locală, al cărei cuantum variază în funcție de localitatea de domiciliu. Această taxă locală pentru câini este stabilită de fiecare land sau oraș, iar la Viena s‑a anunțat o majorare semnificativă începând din 2026, cu noi tarife atât pentru primul câine, cât și pentru cei suplimentari, scrie Heute.

Taxa pentru câini, mărită în Austria

În jur de 2000 de localități din Austria au mână liberă când vine vorba de taxa pentru câini. În timp ce în Graz nu se plătește nimic pentru un patruped, în capitala Viena, costurile vor crește din 2026: în loc de 72 de euro pentru primul câine se vor plăti 120 de euro. Totodată, proprietarii vor plăti 160 de euro, în loc de 105 euro, cum e în prezent, pentru fiecare câine în plus.

Stăpânii de animale nu sunt mulțumiți

Oamenii se tem că, în urma acestor taxe majorate, în viitor, proprietarii de câini vor evita pur și simplu înregistrarea animalelor, iar câinii din rasele supuse restricțiilor nu vor mai fi deloc evidențiați.

De asemenea, o posibilă consecință a majorării taxelor este că unii stăpâni ar putea renunța la obținerea permisului de conducător canin. În Viena, deținătorii unui câine din rasele supuse restricțiilor trebuie să respecte o serie de reguli dure: sunt obligați să treacă împreună cu animalul un test de comportament și să prezinte un certificat de cazier pentru a putea deține câinele.

Permisul canin are rolul de a evalua comportamentul patrupedului și de a-i învăța pe proprietari cum să îl gestioneze preventiv. Mai mult, există o limită strictă de alcool: nu este permis să ieși la plimbare cu un astfel de câine dacă ai peste 0,5 g/l alcool în sânge.

