Tractive, unul dintre cei mai cunoscuți jucători din zona dispozitivelor inteligente pentru animale, a intrat puternic în 2025 cu o nouă generație de trackere — mai „deștepte”, mai precise și mult mai orientate spre sănătatea animalelor.

Dacă până acum brandul era asociat mai ales cu localizarea GPS, noua serie a dat peste cap calculele specialiștilor: trackerele monitorizează în timp real activitatea, somnul, pulsul și chiar respirația prietenilor blănoși. Practic, vorbim despre un „smartwatch pentru animale”, dar miniaturizat, adaptat pentru zgardă și capabil să reziste la ploaie, noroi, zăpadă sau scăldat prin bălți.

Ce a adus nou Tractive în 2025

Monitorizare cardio-respiratorie – una dintre cele mai mari surprize. Dispozitivul poate detecta modificări în ritmul cardiac sau în respirație, oferind notificări dacă ceva nu e în regulă.

Analiză avansată a somnului – gadgetul distinge somnul profund de cel ușor, generând un „Sleep Score”, util pentru animalele în vârstă sau aflate în recuperare.

Statistici detaliate despre activitate – pași, minute de joacă, alergare, calorii arse, nivel de stres, rutine zilnice.

GPS mai precis – tehnologia multi-band îmbunătățește localizarea în zone urbane, păduri sau spații cu semnal slab.

Alerte de sănătate – dacă animalul devine brusc apatic, agitat sau respiră neobișnuit, trackerul îți trimite un semnal.

Pentru ce animale este gândit

Câini, pisici și, în unele cazuri, chiar și animale mici de fermă, atâta timp cât pot purta o zgardă cu dispozitivul montat.

Noul Tractive se adresează în special:

proprietarilor de animale sensibile sau cu probleme cardiace

celor care vor să prevină fuga sau pierderea animalului

iubitorilor de tehnologie care vor să știe tot despre rutina zilnică a companionului lor

De ce a contat această lansare

2025 a fost anul în care tehnologia pentru animale a făcut un salt real, de la gadgeturi-distracție la instrumente serioase de sănătate. Tractive a devenit mai puțin un „localizator de zgardă” și mai mult un „senzor medical portabil”, iar interesul pentru astfel de dispozitive crește constant — mai ales în rândul stăpânilor preocupați de bunăstarea companionilor lor. Dacă până acum monitorizarea sănătății animalelor ținea doar de medicul veterinar, noile trackere aduc o parte din aceste informații direct în telefonul stăpânului, 24/7.

Un astfel de gadget costa pe site-ul oficial 300 de lei.