Câinii vagabonzi fac ravagii la două ore de București. Maidanezii intră în curțile oamenilor și le omoară animalele / Autoritățile se văd neputincioase fără fonduri pentru capturare și sterilizare

Localnicii unei comune din județul Dolj au ajuns în pragul disperării din cauza haitelor de câini fără stăpân. Animalele dau iama noaptea în gospodării și omoară tot ce le iese în cale, de la găini, iezi, capre până la porci. Deși pagubele cresc, autoritățile ridică din umeri și susțin că nu au fonduri suficiente pentru capturarea și adăpostirea maidanezilor.

Câinii vagabonzi dau teroare într-o comună din Dolj

Sătenii din Gighera (județul Dolj, la două ore de București) nu mai au liniște de când haitele de câini au început să umble nestingherite pe ulițe. Din primăvară, numărul patrupedelor a crescut alarmant. Sunt zeci sau chiar sute de animale care intră tot mai des în curțile oamenilor, în căutare de hrană.

„Mi-au omorât și câinele în curte. Mai am unul de Crăciun (n.r. – porc), dar aveam unul la 50-60 de kg pentru la anul și mi l-a omorât”, a declarat un localnic la TV.

„Mi-au luat doi miei, o căpră. Mi-au omorât colea în uliță. Acum le am închise în coșar, nu pot să le dau drumul prin obor, că le mănâncă.”, a relatat un alt sătean.

Mulți câini ar fi fost abandonați la marginea comunei și s-au înmulțit apoi. Acum, oamenii stau cu frica în sân pentru siguranța lor. Autoritățile doljene recunosc că nu au fondurile necesare pentru a interveni. Doar capturarea, sterilizarea, adăpostirea sau eutanasierea unui singur câine costă peste 2000 de lei. Primăria din Gighera vrea să includă banii pentru astfel de servicii în bugetul pentru 2026.

