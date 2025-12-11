Câinii sunt mai umani decât am fi crezut. Un studiu nou schimbă tot ce știam despre animalele de companie

Oamenii de știință au descoperit o genă legată de schimbările de dispoziție la câinii îngroziți de zgomotele puternice. Animalele au emoții la fel ca oamenii, care ar putea fi influențate de aceleași gene, sugerează cel mai nou studiu.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cercetarea arată că mai multe gene care influențează emoțiile umane, precum anxietatea și depresia, modelează și personalitatea câinilor. De exemplu, s-a aflat că gena numită HUNK îi face pe câinii Golden Retriever nervoși în preajma altor patrupede. Aceeași genă o au oamenii îngrijorați.

Câinii au emoții similiare cu cele ale oamenilor, susține un studiu nou

Câinii care se tem de zgomote puternice, cum ar fi aspiratorul, au în comun o genă numită ASCC3. La oameni, această genă este legată de schimbările de dispoziție, nevrotism și iritabilitate.

O altă genă ROMO1, care este legată de inteligența umană, a fost găsită și la câinii care învață repede lucruri în timpul dresajului „Descoperirile sunt cu adevărat izbitoare, oferă dovezi puternice că oamenii și câinii Golden Retriever au rădăcini genetice comune pentru comportamentul lor”, a declarat dr. Eleanor Raffan, cercetătoare în cadrul Departamentului de Fiziologie, Dezvoltare și Neuroștiințe al Universității din Cambridge, care a condus studiul. „Genele pe care le-am identificat influențează frecvent stările emoționale și comportamentul la ambele specii”, a adăugat ea, scrie The Independent.

Descoperirea făcută de oamenii de știință

Echipa a analizat codul genetic la 1.300 de golden retriever, folosind probe de sânge, și l-a comparat cu trăsăturile comportamentale ale fiecărui câine – evaluate printr-un chestionar detaliat adresat proprietarului. Acest lucru a dezvăluit gene care stau la baza unor trăsături, inclusiv dresarea, nivelurile de energie, frica de străini și agresivitatea față de alți câini.

Comparând descoperirile lor cu o analiză similară efectuată pe oameni, echipa a descoperit că 12 dintre genele identificate ale câinelui golden retriever stau la baza trăsăturilor comportamentale și emoțiilor umane.

O genă, PTPN1, a fost asociată cu agresivitatea față de alți câini la Golden Retriever și este, de asemenea, asociată cu inteligența și depresia la oameni.

Avantaj pentru stăpânii de animale

Studiul publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) susține că deslușirea acestor gene ar putea ajuta proprietarii să înțeleagă emoțiile animalelor de companie.

„Aceste rezultate arată că genetica guvernează comportamentul, unii câini fiind predispuși să considere lumea stresantă. Dacă experiențele lor de viață agravează acest lucru, ar putea acționa în moduri pe care le interpretăm comportamente negative, când în realitate sunt suferință”, a precizat Enoch Alex, cercetător al Departamentului de Fiziologie, Dezvoltare și Neuroștiințe al Universității din Cambridge și prim-autor al raportului.

Totuși, genele câinilor identificate nu duc la o emoție sau un comportament specific, ci mai degrabă influențează stările emoționale. De exemplu, câinii care prezintă „frică nonsocială”, adică teamă de lucruri precum autobuzele și aspiratoarele, au o genă care la oameni determină iritabilitatea, sensibilitatea și „necesitatea de a merge la medic pentru nervozitate sau anxietate”, explică autorii studiului.

„Dacă animalul tău se ghemuiește în spatele canapelei de fiecare dată când sună soneria, trebuie să știi că este determinat genetic să se simtă sensibil și anxios”, a spus dr. Anna Morros-Nuevo, cercetătoare la Departamentul de Fiziologie, Dezvoltare și Neuroștiințe al Universității din Cambridge.