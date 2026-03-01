O nouă lege ar putea schimba radical modul în care milioane de americani își cumpără animale de companie. Un proiect legislativ recent vizează interzicerea vânzării câinilor și pisicilor în magazinele de animale, cu scopul de a combate practicile considerate abuzive din marile centre de reproducere.

Ce prevede noul proiect de lege

Este vorba despre Colorado House Bill 1011, un proiect adoptat în Camera Reprezentanților din statul Colorado, care mai are nevoie de un ultim vot înainte de a ajunge în Senat. Dacă va deveni lege, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Proiectul urmărește să închidă ceea ce inițiatorii numesc „puppy mill pipeline” – rețeaua prin care puii de câine proveniți din ferme comerciale de mari dimensiuni ajung în pet shop-uri. Potrivit textului actual al legii, aceste facilități permit practici ce duc la cruzime față de animale, notează The Sun.

Concret, legea ar interzice magazinelor de animale și intermediarilor să mai vândă câini și pisici. În schimb, adăposturile și organizațiile de salvare ar putea în continuare să ofere animale spre adopție. De asemenea, crescătorii privați, care operează la scară mică și respectă standardele de bunăstare, nu ar fi afectați.

Reacția proprietarilor de pet shop-uri

Nu toată lumea este de acord cu această inițiativă. Unii proprietari de magazine susțin că proiectul folosește termeni peiorativi și nu reflectă realitatea din teren.

Jens Larsen, proprietarul magazinului Perfect Pets din Centennial, a declarat pentru afiliatul local ABC, KMGH, că termenul „puppy mill” induce ideea unor condiții murdare și insalubre, ceea ce, în opinia sa, nu este corect în cazul crescătorilor autorizați și verificați.

El a mai afirmat că, dacă legea va fi adoptată, magazinul său nu va mai avea voie să cumpere pui de la crescători licențiați și inspectați. În opinia sa, această schimbare ar putea duce la închiderea afacerii.

Ce spun susținătorii legii

Inițiatorii proiectului resping ideea că ar dori să închidă magazinele de animale. Liderul majorității din Camera Reprezentanților din Colorado și sponsor al proiectului, Monica Duran, susține că legea nu obligă magazinele să își închidă porțile, ci le încurajează să își regândească strategia și modelul de business.

Potrivit acesteia, alte magazine au făcut deja tranziția către colaborări cu adăposturi și organizații de adopție, reușind să își mențină activitatea fără a vinde animale provenite din ferme comerciale.

Ce urmează

Proiectul HB1011 urmează să fie supus celui de-al treilea și ultimului vot în Cameră înainte de a ajunge în Senatul statului Colorado. Dacă va fi adoptat, noua lege ar putea schimba definitiv piața animalelor de companie din acest stat și ar putea inspira inițiative similare în alte regiuni din SUA.

Pentru milioane de iubitori de animale, schimbarea ar însemna mai puține opțiuni în pet shop-uri, dar poate mai multe adopții din adăposturi. Dezbaterea rămâne deschisă între protecția animalelor și impactul economic asupra micilor afaceri.