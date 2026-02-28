Se termină era broaștelor și țestoaselor de companie sălbatice în Wisconsin, SUA. Iubitorii de amfibieni și reptile nu vor mai putea colecta șerpi, broaște sau țestoase native din sălbăticie și să le păstreze acasă. De asemenea, cursele de țestoase, concursurile de sărituri sau alte competiții cu aceste animale nu vor mai fi permise. Schimbările au fost adoptate miercuri de Consiliul de Politici al Departamentului pentru Resurse Naturale din Wisconsin (DNR) pentru a reduce răspândirea bolilor în populațiile native.

Ce se schimbă și cine e afectat

Anterior, locuitorii puteau colecta și păstra până la cinci amfibieni sau reptile comune, precum salamandre tigrate, broaște leopard sau șerpi vulpe. Noua regulă interzice păstrarea lor mai mult de 24 de ore. Proprietarii actuali trebuie să își înregistreze animalele online până în iunie 2027 pentru a le păstra legal. Animalele cumpărate din magazine sau non-native nu sunt afectate. Instituțiile educaționale pot păstra amfibieni sau reptile native cu un permis special, notează The Daily News.

John Moyles de la J&R Aquatic Animal Rescue sprijină schimbările, spunând că multe reptile și amfibieni capturați din sălbăticie ajung abandonați și nu pot fi primiți în centrele de salvare.

Protecție, limite și curse interzise

Noile reguli interzic distrugerea cuiburilor de iarnă și reduc limita de captură a țestoaselor cu carapace zimțată pe râul Mississippi de la 10 la 3 exemplare, dar limitele pentru broaște rămân neschimbate. DNR permite doar distrugerea umană a șerpilor dăunători pe proprietăți. Curse și concursuri cu animale sălbatice sunt interzise pentru a preveni răspândirea bolilor, cum ar fi mycoplasma sau ranavirus.

Regula urmează să fie trimisă guvernatorului Tony Evers, iar dacă va fi aprobată, va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2027.