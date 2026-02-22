Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat după ce a recunoscut că a administrat un magazin ilegal de animale de companie, vânzând specii exotice și pe cale de dispariție direct din locuința sa.

Robert Gillan, în vârstă de 40 de ani, din Upper Cross Road, Rugeley, este estimat că a câștigat sute de mii de lire sterline prin ceea ce judecătorul a descris drept o „exploatare cinică” a animalelor aflate în grija sa.

Animalele au suferit din cauza neglijenței

Curtea Stafford Crown a aflat că multe dintre animalele găsite în locuința lui Gillan au suferit fie daune fizice, fie stres psihologic din cauza condițiilor improprii de creștere și îngrijire, notează Vet Times.

Gillan a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare și i s-a interzis să se ocupe de animale timp de 10 ani, într-o audiere din 13 februarie.

El recunoscuse anterior vinovăția pentru:

Participarea la o afacere frauduloasă desfășurată ca persoană fizică autorizată

Nerespectarea legislației privind bunăstarea animalelor

Vânzarea speciilor pe cale de dispariție fără certificate valide

Comerț ilegal de animale exotice

De la 2016, Gillan opera sub numele Staffordshire Pets și se estimează că a obținut peste 300.000 £ din vânzarea unor specii precum papagalii gri africani, țestoasele Hermann și macaw-ii.

Descoperirea și salvarea animalelor

În timpul unei percheziții inițiale în mai 2022, poliția și autoritățile locale au găsit 162 de animale, inclusiv păsări exotice, porcușori de Guineea, șoareci și broaște țestoase.

Din acestea:

Unele erau deja decedate

Alte 27 erau considerate suferinde sau cu risc de suferință

Examinările veterinare au evidențiat semne de infecții netratate

Mark Jackson, procuror pentru Consiliul Districtual Cannock Chase, a descris îngrijirea animalelor ca fiind „extrem de deficitară”.

Stres psihologic sever

Un veterinar care a examinat animalele a constatat că multe dintre ele sufereau de „stres psihologic” din cauza mediului care le împiedica să manifeste comportamente normale. Toate animalele supraviețuitoare au fost ulterior plasate în familii adoptive.

Deși Gillan a declarat că „nu avea habar” de legislația privind bunăstarea animalelor, avocatul său a susținut că bărbatul avea o „dragoste sinceră” pentru animale și regreta faptele comise.

Cu toate acestea, judecătorul Avik Mukherjee a subliniat că acțiunile lui Gillan au fost „frauduloase încă de la început”.