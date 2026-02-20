O profesoară de psihologie din Prince George, Canada, demonstrează că animalele de companie pot veni în cele mai neașteptate forme — chiar și… o găină. Povestea ei emoționantă stă la baza unui studiu internațional despre modul în care îngrijirea animalelor influențează dezvoltarea emoțională a adolescenților.

O legătură specială între om și animal

Sonia Kong este profesor asistent în cadrul departamentului de psihologie de la University of Northern British Columbia (UNBC), iar Saturday (Sâmbătă) — găina ei de companie — a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi.

„Este foarte drăguță. Are pene galbene și un căpșor mic adorabil”, spune Kong. „Este timidă și foarte sensibilă, mai ales când încearcă să depună ouă.”

Saturday are 11 luni și a primit numele după ziua săptămânii în care profesoara a luat-o de la o fermă din apropierea orașului. Alegerea nu a fost întâmplătoare: Kong a crescut cu găini și rațe în copilărie și a păstrat mereu o afecțiune specială pentru aceste păsări, notează CBC.

Găina care oferă sprijin emoțional

Pentru profesoară, Saturday este o adevărată sursă de confort emoțional. Cele două sunt aproape inseparabile, iar Kong i-a creat chiar și un scutec personalizat pentru ca găina să o poată însoți prin oraș fără incidente.

„Cercetarea nu este mereu palpitantă”, explică ea. „Saturday stă pe piciorul meu sau lângă mine când lucrez.”

De când o are, Kong spune că a descoperit cât de inteligente pot fi găinile.

„Simt că este foarte deșteaptă. Îmi poate înțelege emoțiile. Când eram tristă, stătea lângă mine și mă privea, de parcă încerca să înțeleagă ce se întâmplă — «De ce plângi?» Asta înseamnă mult pentru mine.”

Studiu internațional: cum influențează animalele adolescenții

Împreună cu colega sa, Tracy Wong, profesor asistent la Chinese University of Hong Kong, Kong desfășoară un studiu internațional despre modul în care animalele de companie influențează dezvoltarea socială și emoțională a adolescenților din diferite culturi.

Cercetătoarele încearcă să înțeleagă dacă relația cu animalele poate sprijini o dezvoltare sănătoasă și dacă există diferențe culturale semnificative.

În culturile occidentale, animalele de companie sunt adesea considerate membri ai familiei. În alte părți ale lumii însă, ele pot avea roluri mai practice — protecție, controlul dăunătorilor sau hrană.

„Vrem să vedem dacă există diferențe culturale și cum timpul petrecut cu animalele influențează adolescenții din medii diferite”, explică Kong.

Chiar și părinții ei au reacționat amuzant când au aflat că are o găină ca animal de companie, întrebând în glumă dacă intenționează să o mănânce.

„Le-am spus: «Nu! Este un animal de companie.» Glumeau, dar asta arată diferențele culturale de valori.”

Cum se desfășoară cercetarea

Studiul se realizează printr-un chestionar online în care adolescenții sunt întrebați despre gândurile și sentimentele lor legate de animalele de companie. Cercetătoarele au început deja colectarea datelor în Hong Kong și caută acum participanți și în Canada.