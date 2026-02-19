Pentru o persoană care trăiește cu demență, o internare în spital poate fi o experiență copleșitoare și chiar înfricoșătoare. Fețe necunoscute, zgomote puternice și investigații medicale confuze creează un haos care duce adesea la dezorientare severă. Această stare poate provoca delir, o complicație frecventă ce încetinește recuperarea și prelungește perioada petrecută în unitățile medicale.

Totuși, un studiu clinic realizat cu sprijinul unui spital din Florida sugerează că un „tratament” neașteptat — un animal de companie robotic — ar putea face o diferență majoră. Practic, este o „rețetă” pufoasă care nu trebuie scoasă la plimbare, dar oferă beneficii reale, notează Medical Express.

Cum funcționează terapia cu animale robotice

Studiul, desfășurat pe parcursul unui an, a analizat impactul animalelor robotice de companie asupra pacienților vârstnici spitalizați cu demență ușoară până la moderată. Cercetarea a fost coordonată de un specialist în calitatea îngrijirii medicale și este printre primele care testează această abordare non-medicamentoasă într-un spital de îngrijire acută.

Jumătate dintre pacienții participanți au primit, la alegere, o pisică robotică sau un câine robotic. Dispozitivele sunt concepute să imite comportamentul animalelor reale: pisicile clipesc și torc atunci când sunt mângâiate, iar câinii dau din coadă și latră.

Animalele reacționează la atingere și la sunete, oferind o senzație autentică de conexiune emoțională. Pacienții le-au putut păstra pe toată durata internării și chiar le-au luat acasă după externare.

Scopul nu a fost doar tratamentul medical propriu-zis, ci și îmbunătățirea stării emoționale.

„Am vrut să găsesc o modalitate de a implica pacienții cu demență și de a le oferi companie în spital — ceva dincolo de statul într-o cameră în care totul se concentrează doar pe actul medical”, a explicat coordonatoarea studiului într-un comunicat.

Beneficii medicale reale, nu doar emoționale

Rezultatele nu au fost doar emoționante, ci și semnificative din punct de vedere medical.

Pacienții care au avut animale robotice au prezentat:

mai puține scăderi periculoase ale ritmului cardiac și tensiunii arteriale

un risc mai mic de cădere — una dintre cele mai mari preocupări în cazul seniorilor internați

o recuperare mai rapidă

Cea mai impresionantă descoperire a fost legată de externare. Pacienții care au beneficiat de compania animalelor robotice au avut spitalizări mai scurte și șanse mult mai mari să se întoarcă în propriile locuințe, în loc să fie transferați în centre de îngrijire sau azile.

Combinația dintre tehnologie și empatie

Un membru al consiliului spitalului a subliniat că succesul proiectului vine din îmbinarea tehnologiei cu empatia umană.

„Ceea ce a făcut acest proiect atât de special nu a fost doar tehnologia, ci și efectul reconfortant pe care îl pot avea animalele de companie — mai ales pentru pacienții cu demență aflați într-un mediu necunoscut”, a declarat aceasta.

O soluție simplă, cu impact mare

Deși marile centre universitare conduc de obicei cercetarea medicală, acest studiu arată că și spitalele comunitare pot genera inovații importante.

Rezultatele, care încă nu au fost publicate oficial, ar putea încuraja spitalele din întreaga lume să adopte strategii similare: costuri reduse, riscuri minime și beneficii semnificative pentru pacienții vârstnici.