O casă din Long Beach, New York, a luat foc noaptea, în timp ce toată familia dormea. Chase, un Goldendoodle în vârstă de 2 ani, a simțit mirosul de fum și a alertat toată familia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Micul salvator

Potrivit postului de știri ABC, Chase a început să latre atunci când fumul a cuprins toată casa și flăcările se întețeau. Din cauza incendiului care avansa rapid, locatarii au trebuit să iasă pe acoperișul casei, pentru a se salva. Chase a reușit și el să se salveze și nimeni nu a fost rănit.

„Locatarii au fost treziți de lătratul câinelui, apoi s-au uitat afară și au văzut incendiul”, a declarat Rick DiGiacomo, purtător de cuvânt al detașamentului de pompieri Long Beach. Incendiul a fost stins după 40 de minute, iar un cuplu de pensionari în vârstă de 80 de ani a fost evacuat din locuința vecină, unde fumul deja se răspândise.

Focul a afectat primul, al doilea etaj și subsolul casei unde locuiau Chase și stăpânii săi. Cauza incendiului rămâne încă necunoscută, o anchetă fiind desfășurată de către departamentul de poliție Long Beach, dar și de Echipa de Incendii și Bombe din Comitatul Nassau.

Chase este o vedetă locală acum, numit de vecinii săi un adevărat erou pentru că și-a salvat familia din calea incendiului.

Nu este un caz izolat

Purtătorul de cuvânt al detașamentului de pompieri Long Beach, din New York, a precizat că a mai văzut multe cazuri în care câinii sunt cei care își ajută stăpânii să fugă dintr-o casă în flăcări. În vara acestui an, un câine a salvat copilul familiei sale, după ce acesta a rămas blocat în casa mistuită de incendiu. Max, câinele salvator, a suferit arsuri de gradul trei după ce a reușit să scoată bebelușul din casă, dar a supraviețuit, după luni întregi de terapie și tratamente.

Citește și:

Inovație medicală: Dispozitivul care ‘‘miroase’‘ cancerul de prostată, inspirat de câini

INTERVIU | Bucurie și zâmbete transmise prin haine: InJoy Shop, un magazin dedicat iubitorilor de animale (FOTO)