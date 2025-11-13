Un nou „nas electronic”, conceput pentru a detecta cancerul de prostată și bazat pe abilitățile câinilor medicali antrenați în detectarea mirosurilor, este testat pentru prima dată în Marea Britanie. Dispozitivul va analiza peste 500 de mostre de urină, deja examinate de câini antrenați de Medical Detection Dogs (MDD), permițând cercetătorilor să compare direct acuratețea sa cu cea a animalelor. Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos - Dispozitivul care ‘‘miroase’‘ cancerul de prostată, inspirat de câini

Potrivit publicației dogstodaymagazine, câinii vor mirosi peste 500 de mostre de urină, pentru a determina existența cancerului în organism. După ce câinii se ocupă de mostre, următorul pas este introducerea acestora în baza de date a dispozitivului electronic, pentru a confirma acuratețea rezultatelor. Câinii care sunt aleși pentru a studia probele sunt antrenați profesionist de compania Medical Detection Dogs.

Dispozitivul de detectare a cancerului la prostată a fost creat de doctorul Andreas Mershin, cu scopul de a replica abilitatea câinilor de a simți o boală doar prin miros. Andreas Mershin lucrează de peste 10 ani la acest proiect, în colaborare cu Medical Detection Dogs. Acest studiu marchează prima folosire a tehnologiei în testare a unui număr mare de mostre de probe biologice, primite cu consimțământ de la pacienți cu cancer.

Simțul ascuțit al mirosului câinilor, salvator în domeniul oncologiei

În trecut, câinii folosiți pentru a identifica cancerul de prostată agresiv au avut o acuratețe de 74% și 71% sensibilitate. De asemenea, câinii au putut detecta cancerul în cazul pacienților care sufereau de alte afecțiuni de prostată, unde testele obișnuite de sânge nu găsesc mereu un diagnostic.

„Este un moment de referință,” a declarat doctorul Andreas Mershin. „Am lucrat pentru a emula abilitățile câinilor și pentru a antrena mașinile într-un mod similar – recompensându-le pentru identificările corecte. Este ca și cum am oferi dispozitivelor noastre un nou simț: mirosul. Telefoanele au deja ochi și urechi, dar simțul olfactiv artificial este următoarea frontieră în tehnologia medicală și detectarea prin inteligență artificială. Acest lucru ar putea transforma lumea diagnosticării, a screeningului și a detectării precoce.”

Primul câine a fost antrenat pentru a identifica cancerul în urmă cu 15 ani, iar de atunci animalele au devenit tot mai implicate în medicină. Fie că există câini de terapie, suport emoțional sau de detectare a unei boli, animalele joacă un rol important în viața oamenilor.

