Potrivit publicației dogstodaymagazine, câinii vor mirosi peste 500 de mostre de urină, pentru a determina existența cancerului în organism. După ce câinii se ocupă de mostre, următorul pas este introducerea acestora în baza de date a dispozitivului electronic, pentru a confirma acuratețea rezultatelor. Câinii care sunt aleși pentru a studia probele sunt antrenați profesionist de compania Medical Detection Dogs.
Dispozitivul de detectare a cancerului la prostată a fost creat de doctorul Andreas Mershin, cu scopul de a replica abilitatea câinilor de a simți o boală doar prin miros. Andreas Mershin lucrează de peste 10 ani la acest proiect, în colaborare cu Medical Detection Dogs. Acest studiu marchează prima folosire a tehnologiei în testare a unui număr mare de mostre de probe biologice, primite cu consimțământ de la pacienți cu cancer.
Simțul ascuțit al mirosului câinilor, salvator în domeniul oncologiei
În trecut, câinii folosiți pentru a identifica cancerul de prostată agresiv au avut o acuratețe de 74% și 71% sensibilitate. De asemenea, câinii au putut detecta cancerul în cazul pacienților care sufereau de alte afecțiuni de prostată, unde testele obișnuite de sânge nu găsesc mereu un diagnostic.
„Este un moment de referință,” a declarat doctorul Andreas Mershin. „Am lucrat pentru a emula abilitățile câinilor și pentru a antrena mașinile într-un mod similar – recompensându-le pentru identificările corecte. Este ca și cum am oferi dispozitivelor noastre un nou simț: mirosul. Telefoanele au deja ochi și urechi, dar simțul olfactiv artificial este următoarea frontieră în tehnologia medicală și detectarea prin inteligență artificială. Acest lucru ar putea transforma lumea diagnosticării, a screeningului și a detectării precoce.”
Primul câine a fost antrenat pentru a identifica cancerul în urmă cu 15 ani, iar de atunci animalele au devenit tot mai implicate în medicină. Fie că există câini de terapie, suport emoțional sau de detectare a unei boli, animalele joacă un rol important în viața oamenilor.
Citește și:
Cum să te vindeci după pierderea câinelui tău – când știi că nu vei mai avea altul ca el niciodată (FOTO)