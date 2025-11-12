Cancerul la plămâni reprezintă una dintre cele mai grave afecțiuni cronice. Acest lucru nu este valabil doar la oameni, ci și la feline. Totuși, înțelegerea acestei condiții te va ajuta în depistarea rapidă și chiar prevenirea apariției acestei maladii la pisici.

Ce este cancerul pulmonar

La fel ca orice alt tip de cancer, și acesta se dezvoltă atunci când tumori sau mase de celule canceroase apar în plămâni, arată PetMD.

Cancerul la plămâni poate fi de două tipuri: primar și secundar. Atunci când este primar, celulele canceroase apar la început în plămâni. La cel secundar, celulele apar în alte părți ale corpului, iar apoi se extind și la plămâni.

Indiferent de tipul său, tumorile afectează plămânii și capacitatea lor de a oxigena sângele și de a-i elimina dioxidul de carbon. Pe deasupra, tumorile apasă pe plămâni și pot duce la acumularea de lichid în jurul acestor organe. Va fi mult mai dificil pentru feline să respire, ceea ce reprezintă și unul dintre cele mai comune simptome.

Cancerul pulmonar primar este rar la pisici, dar trebuie să ținem cont că plămânii sunt un organ unde celulele canceroase se extind de obicei. De aceea, cancerul la plămâni este o afecțiune severă. Celulele canceroase sunt deja răspândite prin corp, deci cancerul este în metastază.

Simptome ale cancerului pulmonar la pisici

Dacă pisica ta are unul dintre următoarele semne, trebuie să mergi neapărat cu ea la veterinar:

Dificultăți de respirație;

Respirație rapidă și/sau zgomotoasă;

Pierdere în greutate;

Letargie;

Tuse care poate conține și sânge;

Vomă sau diaree;

Umflături ale lăbuțelor.

Cauze ale cancerului pulmonar la pisici

Ca multe alte afecțiuni de acest fel, și cancerul pulmonar poate avea mai multe cauze, precum cele de mediu sau genetice.

Femelele și masculii sunt afectați în mod egal, iar felinele mai bătrâne sunt predispuse la apariția acestei maladii.

Totodată, un studiu care a inclus 39 de pisici arată că cele persane sunt de 4 ori mai predispuse la apariția cancerului decât alte rase. Mai mult, expunerea la fumul de țigară a fost asociat cu apariția cancerului la animalele de companie.

Tratamentul cancerului pulmonar la feline

Dacă boala a fost diagnosticată, veterinarul de poate trimite la un medic veterinar oncologic care poate oferi tratamentul adecvat. Opțiunile depind de stadiul de avansare, dimensiunea tumorii/tumorilor, de localizarea exactă și de starea de sănătate a pisicii tale.

În unele situații, se poate ajunge și la intervenție chirurgicală, iar tumorile care nu pot fi înlăturate vor fi tratate cu chemoterapie sau radiații.

Pe lângă acest tratament, medicul mai poate oferi soluții pentru ameliorarea durerii și efectelor. Poate recomanda analgezice, un program nutrițional, antiinflamatoare și antibiotice împotriva infecțiilor care pot apărea. De asemenea, mai poate recomanda proceduri pentru drenarea fluidului care se acumulează în plămâni.

Recuperarea este un proces lung și complicat, deoarece chemoterapia produce aceleași efecte secundare ca la oameni, precum stări de vomă, amețeli și oboseală. Este nevoie de multă grijă și atenție pentru prietenul tău blănos, ceea ce include și asigurarea unui mediu cât mai liniștit și curat, fără aerosoli care să le irite plămânii.