Fumul de țigară ucide și animalele de companie: Cum le afectează fumatul stăpânilor sănătatea

Fumatul nu dăunează doar sănătății celor care fumează, ci afectează semnificativ și pe cei expuși la fumatul pasiv. Mulți oameni uită că acest risc nu se limitează doar la familie sau prieteni – și animalele de companie sunt grav afectate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Locuirea într-o casă cu persoane care fumează poate avea efecte drastice asupra sănătății animalelor de companie. Chiar dacă mulți nu cred, fumul expirat de la o țigară este la fel de nociv pentru cei din jur ca și fumul direct al țigării. Substanțele toxice nu rămân doar în aer, ci se depun și pe pielea oamenilor, pe mobilier, haine și chiar în blana animalelor.

Fie că animalele inhalează fumul direct, îl absorb prin îngrijirea blănii sau prin contact direct cu stăpânii, riscurile pentru sănătatea lor sunt multiple. Cel mai grav: tipuri agresive de cancer și o rată a mortalității mai mare. De exemplu, câinii care trăiesc cu persoane care fumează au un risc cu 60% mai mare de cancer pulmonar, notează wildbeimwild.com.

Fumul de țigară ucide și animalele de companie

Pisicile sunt cele mai expuse riscurilor

Pisicile, fiind extrem de curate și preocupate constant de igiena blănii, absorb nicotina prin limbă atunci când se ling, iar aceasta ajunge direct în organism. Pe lângă decolorarea blănii, fumatul pasiv provoacă probleme la nivelul mucoaselor ochilor, nasului și gâtului. Sistemul imunitar este slăbit, iar nivelul de stres crește semnificativ.

Studiile arată că pisicile expuse la fumul pasiv au un risc crescut de cancer la ganglionii limfatici sau cancer oral agresiv, riscul fiind dublu sau chiar de patru ori mai mare. Totodată, incidența cancerului pulmonar crește semnificativ la aceste animale.

Câinii sunt predispuși la cancer nazal

Câinii inhalează o mare parte din toxine prin nas, ceea ce îi expune la riscuri suplimentare. Rasele cu bot scurt sau mediu, precum pugs, bulldogi sau beagle, au un risc mai mare de cancer pulmonar, deoarece botul lor scurt nu filtrează eficient substanțele cancerigene. Rasele cu bot lung, precum ogarii sau dobermanii, sunt mai predispuse la cancer nazal, deoarece toxinele afectează țesuturile nasului, ducând la tuse, dificultăți de respirație sau bronșită.

Mai mult, câinii au obiceiul de a băga în gură obiecte pe care le găsesc, inclusiv chiștoace de țigară, ceea ce poate provoca intoxicație cu nicotină, manifestată prin tremur, vărsături sau diaree și chiar poate fi fatală.

Un studiu din februarie 2024, publicat în The Veterinary Journal, arată că Scottish Terriers care trăiesc în case cu fumători au un risc de șase ori mai mare de cancer de vezică urinară.

Cum să-ți protejezi animalele de fumul de țigară

Nu doar câinii și pisicile sunt afectate – și rozătoarele, păsările sau chiar peștii din casele cu fumători sunt expuși riscurilor. Nicotina solubilă în apă poate ajunge în acvariu prin sistemul de ventilație.

Animalele nu pot decide să părăsească casa sau să deschidă un geam, așa că responsabilitatea de a le proteja revine exclusiv stăpânilor. Ideal ar fi ca stăpânii să renunțe complet la fumat. Dacă acest lucru nu este posibil imediat, se recomandă:

Fumatul în balcon sau în grădină, departe de animale;

Utilizarea produselor alternative care nu emit fum, precum snus.

Astfel, nimeni din casă – nici oameni, nici animale – nu este expus pasiv la fum.

Citește și:

Cum trebuie să reacționezi când pisica te mușcă? Învață să-i citești corect limbajul corpului / Majoritatea specialiștilor susțin că nu este vorba de agresivitate

Medicamente de slăbit pentru câini: Soluție revoluționară sau risc pentru animalele de companie?