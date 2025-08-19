Medicamente de slăbit pentru câini: Soluție revoluționară sau risc pentru animalele de companie?

Unde oamenii merg, câinii tind să urmeze – și se pare că asta se aplică acum și medicamentelor miraculoase pentru slăbit.

Medicamente precum Wegovy au devenit tot mai populare printre persoanele care vor să piardă rapid câteva kilograme. Dar companiile interesate să valorifice știința din spatele acestor tratamente explorează acum și alte aplicații, iar animalele noastre de companie ar putea fi următoarele care primesc soluții de slăbit, notează The Guardian.

Cum funcționează medicamentele de slăbit pentru câini

Ingredientele active din aceste medicamente imită un hormon numit GLP-1, care reduce pofta de mâncare la oameni. O companie de biotehnologie a anunțat recent teste pentru un implant care reproduce acest efect la câini, cu scopul de a fi disponibil pe piață până în 2028.

Ideea este că aceeași știință ar putea ajuta la controlarea apetitului unor rase de câini, care tind să mănânce excesiv și să se îngrașe rapid.

Obezitatea la animale: o problemă reală

Experții spun că astfel de medicamente ar putea fi utile pentru unele animale supraponderale, însă utilizarea lor nu este lipsită de complicații sau controverse.

Ce nu e discutabil este faptul că greutatea în exces la animale reprezintă o problemă reală pentru mulți proprietari.

Factorii care contribuie includ sterilizarea, vârsta, lipsa activității fizice și hrănirea excesivă. Conform unui raport UK Pet Food din 2024, 50% dintre câini și 43% dintre pisici sunt supraponderali.

Greutatea excesivă poate scurta viața animalelor și poate reduce calitatea acesteia. Pisicile mai plinuțe riscă diabet, probleme urinare și cancer, iar câinii supraponderali pot dezvolta artrită, boli de inimă, probleme respiratorii și cancer.

Soluții tradiționale: dietă și mișcare

Soluțiile recomandate frecvent includ exerciții fizice mai dese și diete stricte, bogate în fibre și proteine, dar sărace în calorii.

Dr. Eleanor Raffan, medic veterinar și expert în genetica canină și obezitate la Universitatea Cambridge, susține că disciplina clasică ar trebui să fie prima opțiune:

„Aș sfătui proprietarii să înceapă prin a modifica dieta și programul de exerciții al câinilor, pentru beneficiul lor și al animalelor. Aceasta poate fi o metodă sigură și eficientă dacă este aplicată corect.”

Însă dacă metoda tradițională eșuează sau dacă există nevoie urgentă de pierdere în greutate, medicamentele care mimează GLP-1 ar putea fi o opțiune rezonabilă – cu condiția să fie testate riguros în studii clinice bine concepute.

Avantajul medicamentelor

Un punct forte al acestor medicamente este că ajută proprietarii să gestioneze unul dintre cele mai mari obstacole în slăbirea animalelor: ceea ce mulți veterinari numesc „puterea de convingere” – incapacitatea oamenilor de a refuza mofturile câinilor lor.

„Câinii foarte pofticioși necesită efort suplimentar din partea proprietarilor, care trebuie să reziste privirii lor adorabile. În viața noastră agitată, acest lucru poate fi foarte greu”, explică Dr. Raffan.

Medicamentele care suprimă apetitul pot ajuta la reducerea cerșitului excesiv, însă există un dezavantaj major: apetitul animalelor este adesea un indicator important al stării lor de sănătate. Unele pisici care nu mănâncă câteva zile riscă să dezvolte afecțiuni grave, cum ar fi lipidoza hepatică, care poate fi fatală.

OKV-119: implantul care schimbă regulile jocului

Michael Klotsman, CEO-ul companiei Okava, dezvoltă un implant cu acțiune îndelungată numit OKV-119, care conține un mimic al GLP-1 numit exenatidă.

El explică că schimbările comportamentale provocate de OKV-119 sunt diferite de pierderea poftei de mâncare cauzată de boală:

„Proprietarii vor observa că animalele mănâncă porții adecvate fără obsesia alimentară anterioară – vor continua să fie interesate de mese, dar fără cerșitul excesiv, scurmarea prin resturi sau mâncatul rapid.”

Compania plănuiește teste pe câini și speră să lanseze implantul comercial între 2028 și 2029.

Opțiuni și controverse

Prof. Peter Sandøe de la Universitatea din Copenhaga avertizează că, deși medicamentele ar putea ajuta unele animale, există alternative mai simple și mai ieftine: jucării care eliberează mâncare, plimbări suplimentare, hrănitoare controlate prin microcip sau înlocuirea recompenselor cu jocuri.

„De ce să alegi soluția medicală când există opțiuni care pot fi mai bune atât pentru bunăstarea umană, cât și pentru cea a animalelor?”

