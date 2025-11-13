Pasiunea pentru animale poate fi exprimată în multe feluri, pentru a ajunge la câți mai mulți oameni. Irina și George, fondatorii magazinului online „InJoy” au creat o colecție de haine despre animale, despre stăpânii lor și dedicată tuturor celor care zâmbesc atunci când văd un câine sau o pisică.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fericire transmisă prin tricouri

PetsCats: Cum a luat naștere Injoyshop.ro și care a fost inspirația din spatele acestei afaceri?

Irina: Mă învârteam de ani de zile în jurul ideii de a crea ceva care să trasmită un vibe pozitiv către oameni, care poate veni fie dintr-un desen care te face să zâmbești, fie dintr-un mesaj smart care ajunge la tine și ai acel moment de “a-ha!”. De profesie avocat, am căutat o evadare din rigurozitatea profesiei, ceva care să îmi ducă gândurile într-o zona ludică si imaginativă.

George: Colaboram cu Irina punctual pe anumite proiecte din zona de drept și observând rigurozitatea mea în execuție, mi-a propus să ne asociem în proiectul Wear it – Injoy.

PetsCats: De ce v-ați concentrat pe tricouri cu mesaje și pisici? Există o poveste personală legată de pasiunea pentru pisici?

Irina: Mesajele au reprezentat ideea din care s-a născut proiectul wear it – InJoy, iar grafica cu pisici a venit natural, din pasiune.

George: În septembrie plănuiam să merg la SofistiCAT, după ce fusesem și anul anterior, și m-am gândit că am putea să participăm activ la eveniment cu tricouri cu grafică în tematica evenimentului. În cazul Irinei poate fi vorba de pasiune pentru pisici, ea având în grijă trei. Mie îmi plac animalele în general.

PetsCats: Care a fost cea mai mare provocare când ați început acest proiect și cum ați depășit-o?

InJoy: Provocarea a fost tot ce înseamnă crearea proiectului, pentru că niciunul dintre noi nu avea experiență în imprimeuri, tehnică, materiale și a trebuit să căutăm și să învățăm din mers.

Pe lângă tricouri, InJoy au hanorace, șepci și genți personalizate cu diferite modele și mesaje legate de animale.

PetsCats: Cum alegeți mesajele și design-urile pentru tricouri? Aveți o echipă creativă sau sunt ideile venite din comunitate?

InJoy: Mesajele sunt strânse din comunitate, grafica este o îmbinare a creativității cu ceea ce vine din comunitate. Avem în plan să colaborăm cu artiști a căror notă personală în design să o imprimăm pe articole de purtat.

PetsCats: Există un tricou preferat sau o colecție care a avut un succes neașteptat?

InJoy: Fiind la început, încă nu avem o statistică, dar putem spune că, cel puțin la FIFe, tricoul cu grafica și textul „Pet me but also don’t” a avut cel mai mare succes.

PetsCats: Folosiți materiale sustenabile sau aveți planuri de a face produsele mai eco-friendly?

InJoy: Folosim materiale sustenabile atât pentru suportul de imprimat, cât și pentru cerneală, dar pentru anumite colecții, cum ar fi cele pentru sport care sunt în pregătire, este nevoie de un material tehnic adecvat. Însă încercăm să folosim pe cât posibil materiale prietenoase cu mediul și în această zonă, astfel că pentru colecțiile pentru sport ne axăm pe furnizori care au produse din materiale reciclate.

Scopul din spatele creării acestui magazin este transmiterea unui mesaj pozitiv tuturor iubitorilor de animale, într-o lume care nu întotdeauna este plină de momente fericite.

PetsCats: Cum reacționează clienții la tricourile cu pisici? Aveți povești amuzante sau emoționante de la clienți?

InJoy: În primul rând cu zâmbete. S-a oprit multă lume la standul nostru și putem spune că fiecare persoană care se oprea zâmbea, iar mulți ne-au povestit despre pisicile lor, ceea ce ne-a făcut să simțim că ne atingem scopul pentru care am pornit acest proiect. Am povestit despre pisici, vaci și oi cu doamne din Noua Zeelandă, despre o gașcă mare de pisici cu un cuplu originar din Republica Moldova și despre campioni cu un membru al echipei Norvegiei.

PetsCats. Colaborați cu organizații pentru animale sau aveți proiecte care susțin adopțiile/rescue-uri? Spre exemplu, când a început colaborarea cu TNR?

InJoy: Ne-am gândit ca participarea noastră la eveniment să nu fie doar în interesul oamenilor, ci și al pisicilor, așa că ne-am îndreptat către organizatorii evenimentului, care ne-au pus în legătură cu asociația TNR.

PetsCats: Cum vedeți rolul comunității iubitorilor de pisici în succesul afacerii voastre?

InJoy: Colaborarea cu TNR nu rămâne doar în cadrul evenimentului, ci va fi o colaborare pe termen lung, iar asta înseamnă că o parte din profitul pe care îl realizăm din colecția cu grafică cu pisici se va duce către asociație.

PetsCats: Aveți planuri să extindeți gama de produse sau să adăugați alte animale?

InJoy: Cu siguranță da. Noi, fiind iubitori de animale, ne face plăcere să gândim și să concepem grafică și texte cu astfel de tematică.

PetsCats. Care este visul vostru pentru Injoyshop.ro în următorii 5 ani?

InJoy: Să atingem scopul pentru care am început acest proiect – wear it and smile – care este și motto-ul nostru de brand. Ne dorim ca vibe-ul pozitiv să nu rămână doar la cel care poartă acel articol, ci și la cel care îl vede pe cel care îl poartă.

George și Irina, fondatorii InJoy, invită iubitorii de animale să-i urmărească pe site-ul oficial al magazinului: injoyshop.ro .

Citește și:

VIDEO EXCLUSIV | România, țara abandonului. În primele 10 zile ale lunii noiembrie, ASPA a recuperat peste 60 de câini de pe străzi: “Avem această problemă, încă se abandonează foarte mult”

Cum s-a construit o industrie a morții: Afacerea hingherilor / 30 de ani, 1,2 miliarde de euro cheltuite și nicio soluție: Adevărul despre gestionarea câinilor fără stăpân în România / Imperiul Vetmedan, partea a II-a