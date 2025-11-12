România încă este țara în care, în fiecare zi, zeci de câini sunt abandonați pe stradă. Autoritățile desfășoară campanii de informare, există o lege care pedepsește acest comportament, dar oamenii nu sunt descurajați. Activitatea autorităților pentru protecția animalelor se desfășoară la foc continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

63 de câini în adăposturile ASPA în doar 10 zile

Luna noiembrie a fost, până acum, una dintre cele mai dificile luni din 2025. În numai 10 zile, în adăposturile ASPA au ajuns 39 de câini adulți și 24 de pui. O cifră enormă pentru o țară cu pretenții europene și o capitală în care trăiesc milioane de oameni. Doar din zona Gării Chiajna, echipele din teren ale ASPA au salvat o femelă care avea 8 pui cu ajutorul unor mijloace non-traumatice.

Abandonul, pedepsit prin lege

Abandonul este considerat contravenție, iar cei prinși sunt sancționați cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei. Dincolo însă de lege, specialiștii în protecția animalelor susțin că abandonul este una dintre principalele cauze care duc la înmulțirea câinilor de pe străzi.

„Avem în continuare o problemă majoră cu abandonul. Lucrăm îndeaproape cu Politia Locală în campaniile de conștientizare. Abandonul este o cauză importantă a înmulțirii necontrolate. Câinii lăsați liberi pe străzi vor da naștere altora. Este un cerc vicios,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA.

Campanii din poartă-n poartă

Autoritățile desfășoară, periodic, campanii prin care să le atragă atenția oamenilor că abandonul este ilegal și că sterilizarea și microciparea sunt de asemenea obligatorii pentru toți deținătorii de câini de rasă comună. Mai mult, se fac sterilizări și microcipări gratuite, iar oamenilor li se prezintă și beneficiile pentru sănătatea animalelor lor care vin la pachet cu aceste măsuri.