Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ASPA București organizează un târg de adopții în incinta ANIMAX Vulcan. Evenimentul reunește câini care își caută un cămin permanent, fiind deja deparazitați, vaccinați, microcipați și, atunci când vârsta permite, sterilizați.
Târg de adopții în București
Fiecare patruped prezent la târg a trecut printr-un proces de pregătire care îl face gata să se integreze într-o familie. Evenimentul este susținut de mai mulți sponsori, care oferă cadouri utile celor care adoptă un cățel:
- Animax – hrană uscată și umedă, jucărie și castron
- Pedigree România – recompense gustoase
- Petradar – medalion inteligent cu cod QR
- Starbucks România – cafea boabe și pahar reutilizabil
- Școala de Dresaj Cristian Giu – 10 ședințe de dresaj canin
- Dog Scouts România – reduceri la tabere canine
- Reptiland București – reduceri la biletele de acces
Evenimentul se desfășoară între orele 10:00 și 16:00, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi câini cu personalitate diferită, de toate vârstele și dimensiunile. Târgul de adopții ASPA reprezintă o ocazie importantă pentru iubitorii de animale care doresc să ofere unui câine un cămin iubitor și responsabil.