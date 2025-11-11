Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ASPA București organizează un târg de adopții în incinta ANIMAX Vulcan. Evenimentul reunește câini care își caută un cămin permanent, fiind deja deparazitați, vaccinați, microcipați și, atunci când vârsta permite, sterilizați.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Târg de adopții în București

Fiecare patruped prezent la târg a trecut printr-un proces de pregătire care îl face gata să se integreze într-o familie. Evenimentul este susținut de mai mulți sponsori, care oferă cadouri utile celor care adoptă un cățel:

Animax – hrană uscată și umedă, jucărie și castron



Pedigree România – recompense gustoase



Petradar – medalion inteligent cu cod QR



Starbucks România – cafea boabe și pahar reutilizabil



Școala de Dresaj Cristian Giu – 10 ședințe de dresaj canin



Dog Scouts România – reduceri la tabere canine



Reptiland București – reduceri la biletele de acces



Evenimentul se desfășoară între orele 10:00 și 16:00, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi câini cu personalitate diferită, de toate vârstele și dimensiunile. Târgul de adopții ASPA reprezintă o ocazie importantă pentru iubitorii de animale care doresc să ofere unui câine un cămin iubitor și responsabil.