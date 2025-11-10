ASPA desfășoară și anul acesta campania „Noiembrie Norocos”, în care promovează adopția cățeilor negri. De multe ori, câinii negri sunt mai puțin adoptați față de cei de alte culori, ca urmare a unui fenomen denumit: „Sindromul câinelui negru”, care cuprinde o combinație de factori psihologici, culturali și practici precum:

Superstiții: În diverse culturi, culoarea neagră este asociată cu ghinion sau pericol;

Vizibilitate mică în adăposturi: În cuștile slab iluminate, câinii negri sunt mai puțin vizibili, iar trăsăturile lor sunt mai greu de distins;

Poze mai puțin reușite: Blana neagră poate ieși mai puțin bine în fotografii, iar cineva care caută în online să adopte un cățel poate fi influențat și de fotogenie.

În cadrul campaniei „Noiembrie norocos”, ASPA a făcut cunoscută povestea lui Ursuc, un câine negru, care a demonstrat că iubirea și blândețea nu ține cont de culoarea blănii.

Cei de la ASPA au povestit pe Facebook cum Ursuc avea toate caracteristicile unui cățel cu puține șanse de a fi adoptat: era mare, negru și deja adult. Totuși, Claudiu, cel care l-a adoptat, a văzut o blândețe în privirea lui, și, ghidat de această duioșie, a decis să-l primească în familie.

Ursuc i-a schimbat viața în bine lui Claudiu, oferindu-i o lecție de blândețe și noblețe. În prezent, Ursuc este un uriaș de 60 de kilograme, extrem de prietenos și protector cu cei din jur.

Claudiu, care mai are și alte animale, și-a amintit cum l-a luat de la adăpost pe Ursuc și cum au fost primele momente petrecute alături de el.

„Aveam o cățelușă metis de Rottweiler și nici un plan să mai adopt. După ce l-am cunoscut pe Ursuc m-am răzgândit. Era mare, negru, avea 2 ani și nu prea arătos. Totuși, ceva în privirea lui m-a atins – radia blândețe. Abia ieșise de la sterilizare, așa că nu l-am luat imediat. După câteva zile, am plecat cu el acasă. În prima zi și noapte am ieșit la el afară ca la nuntă, din oră în oră, cu mângâieri și mâncare; rapid a înțeles că atunci când se deschide ușa e bine tratat și s-a relaxat. Am avut ceva emoții, nu știam cum se va înțelege cu animalele casei. Dar din prima clipă a fost ca și cum s-ar fi cunoscut de o viață”, a povestit Claudiu pentru ASPA.

Ursuc s-a împrietenit chiar și cu dihorul familiei și a devenit extrem de protector, înțelegând rapid că tot ceea ce-l înconjura era acasă. De-a lungul timpului, Claudiu și Ursuc au făcut tot felul de activități și drumeții împreună.

„E bun, răbdător, protector cu toți — inclusiv cu dihorul familiei! Când acesta iese afară la joacă, Ursuc stă de pază, la doi metri, până îl vede că intră înapoi. A trecut prin două operații la ochi, avea niște probleme. Acum e un uriaș de 60 de kg perfect sănătos și fericit. Ne bucurăm de viață, de ieșiri în parc și plimbări cu orice mijloc de transport și de drumeții pe munte – am făcut împreună și trasee de 20 de km. La mare nu-i place. E calm, blând cu copiii și alți câini, nu strică nimic, doar mai mută prin curte câte un șlap, semn că vrea atenție”, a mai povestit stăpânul lui Ursuc.

În ciuda aspectului său fioros, Ursuc este un uriaș blând, iar copiii din zonă se bucură de fiecare dată când au ocazia să se joace cu el. Și Ursuc se bucură de prezența copiilor și îi lasă să-l mângâie pe burtă și chiar să se urce în spatele lui.

„Copiii din complex se cațără pe el, îl trag de urechi, iar el se pune cu burta în sus la scărpinat. A venit ca un mare noroc în casa noastră. M-a învățat că un câine adult nu e o alegere dificilă, ci o comoară: îți oferă recunoștință, loialitate și o iubire matură. Pe cât este el de recunoscător, atât sunt și eu! Nu înțeleg de ce lumea se teme de câinii negri. Ursuc e dovada că bunătatea nu are culoare. Sunt mândru de el!”, a conchis Claudiu.

ASPA îi sfătuiește pe cei care își doresc să adopte un câine să nu se teamă de culoarea neagră a blănii.