Finalistul Asia Express de anul acesta, Ștefan Floroaica, i-a simțit lipsa cățelușei sale în cele peste două luni în care a fost plecat în concursul desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Ștefan Floroaică o are, împreună cu iubita sa, Sânziana Negru, pe cățelușa Hara, care i-a lipsit mult în timpul filmărilor pentru Asia Express – Drumul Eroilor, ediția a 8-a.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În timpul filmărilor, Alexandru Ion, colegul său de echipă, a făcut de mai multe ori referire la Hara, iar în Filipine, Floroaica a fost impresionat de numeroși căței. În lunile care au urmat filmărilor, de la începutul acestui an, actorul a bătut țara în lung și-n lat alături de iubita sa și de cățelușa lor de suflet. O pisică completează familia actorului.

Finalistul Asia Express susține iubirea pentru animale: „Hara face parte din familie”

Floroaică și Alexandru Ion, amândoi actori, au făcut echipă la Asia Express și au terminat concursul pe locul al doilea, în spatele echipei fotbaliștilor – Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Actorul și iubita sa, influenceriță, sunt mari iubitori de animale și s-au implicat în mai multe campanii CSR dedicate animalelor străzii și nu numai.

Hara este și ea o mică vedetă pe internet: postările cu cățelușa familiei adună zeci de mii de like-uri și chiar și fanii ei proprii.

De la Asia Express la starea de acasă: iubirea dintre Ștefan Floroaica și Hara

Cum a ajuns acasă, actorul a prezentat un videoclip pe TikTok cu legătura specială pe care o are cu Hara, dar și cu un alt cățel.