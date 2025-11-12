Dacă în 2023 Imperiul Vetmedan ajunge în 10 județe, în 2024 și 2025 afacerea se extinde. De la Vrancea, Galați, Iași, Suceava, Covasna, Neamț, Dâmbovița, Prahova, Vaslui sau Giurgiu, Imperiul Vetmedan se extinde în ultimii 2 ani și în Bacău, Buzău, Ilfov, Constanța, Argeș, Ialomița sau Botoșani. Așadar, ajunge să opereze și în alte 7 județe din România, aproape dublând județele în care a intrat – ajungând la un total de 17 la număr, ceea ce înseamnă că activează în 41,46% din județele țării. Și vorbim de o firmă cu 7 angajați, cu contracte care trec de 5 milioane de euro în doar 32 de luni de activitate susținută. Dar să vedem cu ce UAT-uri a semnat Vetmedan în 2024 și 2025 și mai ales pe ce sume.

Anul 2024 debutează în forță pentru firma lui Daniel Lazăr: semnează în ianuarie 7 contracte cu primării din Vrancea, Bacău, Iași, intră și în Ilfov, dar și în Vaslui și adună 726.750 de euro. Așadar, o lună profitabilă, dar cel mai bănos contract vine pe 1 februarie – 360.000 de euro cu cei din Corbu, Constanța. Se estimează un număr de 240 de câini pe an (la o populație de 5.725 de locuitori) care trebuie capturați, adică 1.200 de câini în total, dar la un cost, atenție – 300 de euro/ câine + TVA, adică 357 de euro în total, mai exact 1.785 de lei per câine. Banii vin din impozitele locuitorilor. Sterilizarea unui număr de 1.200 de câini ar fi costat localnicii doar 70.000 de euro, dar când ai bani, împarți în stânga și-n dreapta, așa cum a făcut primarul PSD, Vasile Lumînare.

Mergem mai departe: nici luna aprilie a anului 2024 nu e de neglijat. Imperiul Vetmedan strânge din 5 contracte o valoare totală de 585.700 de euro, accesând două comune din Ilfov, mai bogate – Pantelimon și Bragadiru. Din Bragadiru poate lua aproape 260.000 de euro.

Primele 6 luni ale anului 2024 sunt extrem de profitabile pentru Imperiul Vetmedan, care încheie în această perioadă nu mai puțin de 30 de contracte pe bandă rulantă, cu un total de 2.257.480 de euro. Județele preferate de acțiune – Vrancea, „acasă”, și Dâmbovița, unde are porțile deschise, deși este la o distanță apreciabilă, peste 200 de kilometri.

La finele anului 2024, Imperiul Vetmedan ratează de puțin ținta de 3 milioane de euro, cu primăriile care abia își pot plăti salariile angajaților: 46 de contracte, la un cost total de 2.991.221 de euro.

La finalul anului 2024, cu doar 7 angajați, dar o listă lungă de contracte, SC Vetmedan SRL, ajunge la o cifră de afaceri de 4.491.831 lei și un profit net de 1.583.282 lei.

Nu la fel de productiv ca 2024 arată anul acesta. Sigur, este neîncheiat, dar nu poate ajunge la performanțele anului 2024. Vetmedan a încheiat doar 31 de contracte, dar și ele aduc în contabilitate, la final, suma de 1.311.989,5 euro. Cu unul dintre cele mai mici contracte înregistrate, comuna Moțăieni din Argeș va plăti Vetmedan suma de 5.668 de euro, dar pentru 36 de câini



Toate sumele prezentate, de pe site-ul sicap.ai, sunt fără TVA. Dacă mai adăugăm un TVA de 19% până la data de 1 august, vedem că Primăria Techirghiol își asumă să plătească către Vetmedan nu mai puțin de 192.780 de euro, în condițiile în care vorbim de o localitate cu 7.300 de locuitori.

În cei 3 ani de activitate, Vetmedan a încheiat 101 contracte – 25 de contracte în anul 2023, 45 în 2024 și 31 în 2025 până la sfârșitul lunii octombrie. Suma totală: 5.886.492,5 euro fără TVA; cu TVA depășește 7.000.000 de euro, bani plătiți de primării.

Trei județe se remarcă prin numărul uriaș de contracte, și dacă e normal ca Vrancea să fie în top – Suraia e în Vrancea – Dâmbovița și Iași surprind prin legăturile cu Vetmedan.

În Vrancea, Daniel Lazăr are semnate contracte cu 21 de primării, din cele 68 de comune și 5 orașe.

Dâmbovița este însă județul surpriză: 17 primării au ales firma lui Daniel Lazăr, iar în Iași – 13 UAT-uri au semnat cu Vetmedan.

Fără legătură directă, am căutat să vedem ce configurație au primăriile din localitățile care preferă Vetmedan și ajută la construirea Imperiului Vetmedan.

În Vrancea, din 21 de primării, 12 sunt conduse de aleși PSD, 8 PNL și o primărie este condusă de ADU (USR, PMP, Forța Dreptei).

În Dâmbovița, din cele 17 UAT-uri care au decis să semneze cu firma lui Daniel Lazăr, 13 sunt conduse de edili PSD, 3 de edili PNL și o primărie este condusă de ADU (USR, PMP, Forța Dreptei).

În Iași, unde Vetmedan are 13 contracte încheiate, UAT-urile sunt conduse astfel: 9 de primari PNL și 4 de primari PSD.

Interesant la Iași este cazul comunei Dobrovăț, care are doar un sat, cel reședință de comună, iar localitatea are 2.128 de locuitori, potrivit recensământului din 2021. Totuși, un sat cu puțin peste 2.000 de locuitori, dar „la pungă groasă”, își permite să încheie un contract de, atenție, nu mai puțin de 168.000 de euro cu Vetmedan. Pe cap de locuitor încărcat de acest contract – 79 de euro, adică 400 de lei pe care cetățenii îi plătesc. Curios este că, de această sumă, s-ar fi putut steriliza nu mai puțin de 2.400 de câini cu și fără stăpân, iar în puțini ani, cu o bună gestionare a problemei, nu ar mai fi avut nicio problemă. Și asta ar fi însemnat că în fiecare gospodărie ar fi existat un câine și încă aproape 300 pe străzi. O situație care sfidează orice logică. Și, cu acest contract în cârca oamenilor, primarul comunei, Cătălin Martinuș, anunță pe 2 august că va demisiona dacă va fi obligat să reducă la jumătate personalul primăriei. „Edilul spune că instituția funcționează deja cu un aparat subdimensionat și nu mai poate asigura serviciile minime.”, scrie Adevărul.

Un alt caz de mână largă este cel al orașului Hârlău, tot din Iași, care are 2 contracte semnate la doar 6 luni distanță: primul contract, de tatonare, e de 17.765 de euro, încheiat în septembrie 2024, iar apoi vine adevăratul contract, în martie 2025 – de 132.000 de euro, pe o perioadă de 5 ani, așadar peste 25.000 de euro pe an.

Imperiul Vetmedan continuă în zilele următoare cu declarațiile medicului Daniel Lazăr, în exclusivitate pentru Petscats.ro, și ale altor medici veterinari, care consideră complet defectuoasă abordarea statului în problema câinilor fără stăpân.

Vă reamintim că în 6 ani, din 2 câini nesterilizați – femelă și mascul – apar nu mai puțin de 67.000 de câini care n-au cerut să se nască și care ajung în adăposturile groazei, unde în 21 de zile calendaristice ajung să fie omorâți, la un cost de cel puțin 200 de euro pe bucată. Așadar, în 6 ani, nesterilizarea duce la cheltuirea a 13.400.000 de euro din bugetul statului, sau mai simplu spus – din buzunarul nostru.

