Mascota “Bobiţă”, simbolul campaniei de conştientizare a importanţei sterilizării animalelor cu şi fără stăpân, a fost prezentată oficial marţi, la Piteşti, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ceremonia s-a desfăşurat în Piaţa Vasile Milea din centrul municipiului Piteşti, în faţa sediului Consiliului Judeţean (CJ) Argeş.

Bobiță: mascotă educativă care promovează sterilizarea și responsabilitatea față de animale

Potrivit unui comunicat al CJ Argeş, mascota, reprezentând un căţel prietenos şi plin de viaţă, a fost realizată de artista Eden Lumaja din Germania şi îşi propune să transmită un mesaj de empatie, responsabilitate şi grijă faţă de animale.

Evenimentul se înscrie într-o campanie mai amplă de sterilizare gratuită, derulată de Asociaţia germană Tierhilfe Hoffnung, în parteneriat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş (DSVSA), Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi CJ Argeş.

“Lansarea mascotei Bobiţă marchează un nou pas în promovarea acestui demers, printr-o abordare prietenoasă şi educativă, menită să atragă atenţia publicului larg – în special a tinerilor – asupra responsabilităţii faţă de animale”, se menţionează în comunicat.

Proiectul de sterilizare gratuită a fost lansat în primăvara anului 2023 şi a contribuit la reducerea numărului de câini fără stăpân şi la conştientizarea populaţiei asupra importanţei sterilizării şi microcipării animalelor.

Adăpostul Smeura, gestionat de Asociaţia Tierhilfe Hoffnung, găzduieşte în prezent peste 6.000 de câini, fiind recunoscut ca cel mai mare adăpost de câini din lume. Prin programele sale de sterilizare, îngrijire şi adopţie, organizaţia oferă o nouă şansă la viaţă miilor de animale abandonate din judeţ, precizează CJ Argeş.