Serviciul pentru Protecția Animalelor din județul Gorj a anunțat pe pagina oficială de Facebook o nouă campanie de sterilizare gratuită. De data aceasta, locuitorii din comuna Logrești pot să-și ducă patrupezii la sterilizat, unde vor fi ajutați de personajul asociației Happy Paws.

Cum se va desfășura campania de sterilizare gratuită

Începând de marți, 10 noiembrie și până miercuri, 11 noiembrie, Protecția Animalelor Gorj și asociați Happy Paws va fi prezentă în comuna Logrești, pentru a steriliza gratuit câinii din zonă. Intervențiile vor fi făcute de medicul veterinar Radu Hotoboc.

Protecția Animalelor asigură transportul câinilor prin clinica mobilă, atât la dus cât și la întors. Scopul acestei campanii este de a opri înmulțirea necontrolată și implicit la abandonul câinilor pe străzi sau în adăposturi.

Amenda pentru un câine nesterilizat și microcipat este cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei. Stăpânii care sunt găsiți cu animale nesterilizate au termen 30 de zile de la primirea notificării să-și ducă câinele la un cabinet veterinar, pentru intervenție.

