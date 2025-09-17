Decizie radicală pentru protejarea naturii. Sri Lanka interzice patru specii de pești de acvariu care decimează fauna autohtonă

Sri Lanka a luat decizia de a interzice importul, vânzarea și transportul a patru specii invazive de pești de acvariu ( Channa micropeltes, Apteronotus albifrons, Atractosteus spatula şi Piranha) pentru a proteja ecosistemele de apă dulce și mijloacele de trai ale pescarilor, potrivit ministrului Pescuitului, Ramalingam Chandrasekar. Măsura intră în vigoare sâmbătă, iar cei care dețin astfel de pești în acvarii sunt invitați să îi predea autorităților pentru a fi mutați în acvarii de stat, relatează The Times of India.

De ce aceste specii de pești sunt considerate periculoase

Channa micropeltes este o specie de origine sud-asiatică, capabilă să crească peste un metru și să devină un prădător foarte eficient în habitatele noi.

În lacul Deduru Oya din nord-vestul Sri Lankăi, această specie a început să se extindă rapid, scăzând vizibil populațiile locale de pești indigeni, după cum au raportat pescarii locali.

Alte specii invazive: caracteristici și riscuri

Apteronotus albifrons este o specie carnivoră nocturnă, originară din America de Sud. Impactul său pentru ecosistem este major, mai ales dacă există competiții cu speciile locale și intervenții ecologice slabe.

Atractosteus spatula este un pește mare, cu un corp robust și dinți ascuțiți, cunoscut pentru capacitatea lui de a vâna specii de pești, broaște și alte creaturi acvatice. Introducerea sa într-un ecosistem ar putea destabiliza lanțurile trofice.

Piranha, pe de altă parte, este cunoscută pentru natura agresivă și pentru faptul că poate afecta specii locale, în special într-un nou mediu acvatic.

Sri Lanka are numeroase specii endemice de pești de apă dulce, multe dintre ele vulnerabile sau amenințate. Peștii periculoși pot să reducă populațiile speciilor native prin prădare directă, prin competiție pentru hrană sau habitat ori prin modificarea calității apei.

Un studiu publicat în Journal of Fisheries and Environment a analizat potențialul de invazie al peștilor non-nativi importați prin comerțul de acvariu. Cercetătorii au identificat 59 de specii non-native din 14 familii care fac obiectul acestui comerț. Dintre acestea, șapte specii au fost deja stabilite în habitatele naturale. Motivul pentru care mulți proprietari aleg să arunce sau să elibereze pești este determinat de mărimea lor mare, agresivitate, boli sau pur și simplu incapacitatea de a îi întreține.

Între timp, Channa micropeltes, care pot depăşi un metru lungime, se înmulțesc rapid într-un lac situat în partea de nord-vest a țării, ameninţând speciile autohtone, au indicat autorităţile. Se crede că peștii au fost eliberați în lacul Deduru Oya de către proprietari care voiau să scape de ei.

Localnicii din apropierea lacului au tras semnalul de alarmă după ce au observat o scădere a numărului de peşti indigeni şi o creştere a numărului de prădători. Srilankezii nu consumă aceşti prădători vorace, preferând speciile autohtone.