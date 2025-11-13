Animalele de companie robotizate schimbă radical viața pacienților cu demență din toată lumea. Roboții torc, latră și aduc alinare / Nu fac mizerie și nu se rătăcesc

Trei câini și o pisică trăiesc în deplină armonie la căminul de bătrâni Royal Court din orașul Cleethorpes (Marea Britanie). Iubite de cei 16 rezidenți, animalele sunt și foarte populare în rândul personalului, deoarece nu necesită exerciții fizice sau hrănire, iar nimeni nu are sarcina de a strânge după ele.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În realitate, aceste animale de companie sunt roboți foarte realiști. Acoperită cu blană artificială, pisica toarce și miaună când se așază în poala rezidenților, în timp ce câinii latră, gâfâie și dau din coadă.

Animalele de companie robotizate nu fac mizerie, nu se rătăcesc și le oferă celor care suferă de demență o nouă viață

Atât versiunea felină, cât și cea canină răspunde la mângâieri, mișcându-și ochii, gura, capul și coada: „Ele aduc alinare rezidenților noștri cu demență”, spune Claire Appleton, în vârstă de 51 de ani, proprietara căminului de bătrâni. „Fețele li se luminează imediat ce văd animalele de companie. Le îmbunătățesc starea de spirit instantaneu”.

Un rezident pe nume Bob și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare la Royal Court și a primit un câine robot drept cadou din partea familiei. Claire susține că bătrânul își iubește noul animal de companie, adesea punându-l în poală și mângâindu-l.

Celelalte animale de companie sunt împărțite între rezidenții căminului: „Le oferă bucuria unui animal de companie, dar fără responsabilitatea de a deține unul adevărat, ceea ce poate fi copleșitor pentru o persoană cu demență”, susține Claire, notează Express.co.uk.

Potrivit ei, unii dintre pacienții cu demență avansată cred că animalele de companie sunt reale: „Dacă simt alinare de la ele, atunci nu este nimic în neregulă cu faptul că au impresia că sunt reale”.

Cât costă pisicile, câinii, păsările și urșii panda roboți

Deborah Spratley este distribuitorul acestor dispozitive robotice. Prin intermediul companiei sale, Robopets, vinde pisici, câini, păsări și urși panda roboți, cu prețuri cuprinse între 64 și 328 de lire sterline. Are afacerea de șapte ani, când mătușa ei a fost diagnosticată cu demență, importând roboții din Statele Unite.

Printre clienții ei se numără aziluri de bătrâni, spitale și asociații pentru persoanele cu demență: „Am văzut oameni care nu comunicau prinzând brusc viață atunci când le era prezentat un animal de companie robotic. Animalele trezesc amintiri ale patrupedelor din trecut și adesea oamenii încep să vorbească cu animalul lor de companie”.

Beneficiile animalelor de companie robotizate

Animalele de companie ajută și la reducerea anxietății și a stresului, un lucru minunat, de altfel: „Multe persoane care trăiesc cu demență cred că animalele de companie sunt reale și adesea le dau nume după animalele lor de companie din trecut”.

Spratley cumpără animalele de companie de la compania Joy for All, cu sediul în Rhode Island, o filială a producătorului de jucării Hasbro. Cofondatorul și CEO-ul Ted Fischer consideră că dispozitivele sale „îmbunătățesc viața celor care suferă de singurătate, izolare socială și forme de declin cognitiv”.

Acesta indică multiple studii clinice care arată că animalele de companie robotizate „calmează anxietatea, facilitează conexiunea intergenerațională, stimulează conversația și cresc calitatea vieții adulților în vârstă care au probleme cognitive, fără utilizarea medicamentelor”.

Cel mai căutat model de pisică și câine

Fischer, care e alergic la pisicile reale, a testat primele prototipuri robotizate pe propria sa bunică. În ceea ce privește versiunile feline ale dispozitivelor sale, el spune că pisica tigrată portocalie este cel mai popular model, iar la câini – Golden Retriever. El susține că a vândut peste 600.000 de roboți în 30 de țări din toată lumea.

Rezultatele, spune Fischer, au fost uimitoare. El a auzit de mai multe cazuri în care persoanele în vârstă și-au recăpătat puterea de a vorbi după ani în care nu au comunicat, totul datorită tovărășiei animalelor de companie robotizate.

Știe cazuri în care mai mulți pensionari americani și-au iubit atât de mult animalele de companie robotizate încât au cerut să fie îngropate alături de ele după ce au murit.

Totul a început în anii 1940

Acești roboți, deși într-o formă foarte incipientă, există încă din anii 1940. Unul dintre primele modele cunoscute a fost un câine robot numit Sparko, construit de producătorul american Westinghouse. Apoi, la sfârșitul anilor 1990, Hasbro a lansat o jucărie vorbitoare asemănătoare unei bufnițe pentru copii, numită Furby, stârnind o nebunie la nivel mondial. În zilele noastre, cererea de animale de companie robotizate este în creștere.

Conform companiei de cercetare Credence Research, piața globală a câinilor roboți a fost evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari în 2022 și este de așteptat să crească la peste 4,5 miliarde de dolari până în 2030, terapia fiind sectorul cu cea mai rapidă creștere.

În Japonia, tehnologia pare să fie cea mai avansată, unde senzorii, camerele, recunoașterea vocală, capacitățile interactive și inteligența artificială asigură că dispozitivele se comportă din ce în ce mai mult ca animale reale. Casio, de exemplu, a creat un animal de companie foarte drăguț și blănos, numit Moflin, care seamănă cu un cobai.

„La fel ca un animal viu, Moflin posedă capacități emoționale și mișcări care evoluează prin interacțiunile zilnice cu mediul său. Prin comunicare își va dezvolta propria personalitate unică și, pe măsură ce se atașează de tine, cu siguranță te vei atașa și tu de el”, a explicat producătorul.

Câinele Aibo de la Sony e capabil să meargă, să latre și să facă trucuri

Sony a lansat, de asemenea, o serie de animale de companie robotizate: câini numiți Aibo. Deși nu au blană, sunt capabili să meargă, să latre, să facă trucuri, să afișeze expresii faciale și chiar să-și lipească picioarele de mobilă, fără să facă mizerie.

Inteligența artificială permite aparatelor Aibo să răspundă la comenzi și la numele pe care le dau proprietarii și să cunoască diferiți membri ai familiei. Alte animale de companie robotice disponibile includ Paro, o focă robotică de la centrul de cercetare japonez AIST; Zoomer Playful Pup de la producătorul canadian Spin Master, iar de la companiile chineze Keyi Tech și Living.ai există Loona, un câine robot, și Emo, un robot de birou în miniatură.

Însă toate animalele de companie robotizate disponibile în prezent sunt încă limitate în ceea ce privește designul. Vor mai trece mulți ani până când vom vedea câini robotizați mai avansați, care pot aduce o minge de tenis sau alunga intrușii ori pisici ce pot prinde șoareci și se cațără în copaci.

O călătorie prin universul animalelor robotizate

Cine îl poate uita pe K9, câinele cibernetic al dr. Who, de la sfârșitul anilor 1970? Sau pe adorabilul R2D2 din Războiul Stelelor, care ne fermeca cu ciripitul și bipăitul său nesfârșit? Apoi a fost WALL-E, gunoierul obsedat de reciclare din filmul cu același nume din 2008. Dar animalele de companie robotizate se vor chinui mereu să le ofere stăpânilor umani tovărășie și dragoste. Pentru asta ai nevoie de un prieten blănos din viața reală.

Dr. Leanne Proops, profesoară de comportament și bunăstare animală la Universitatea din Portsmouth, sugerează că, în viitor, inteligența artificială va permite programarea animalelor de companie robotizate în moduri care vor aduce beneficii proprietarilor, în special celor cu demență, dizabilități sau autism.

Specialista crede că animalele de companie create de om nu le vor înlocui niciodată complet pe cele reale: „Suntem foarte capabili să distingem între obiectele animate și cele neanimate. Așadar, cred că vor exista roluri separate pentru ele în societate. Dar din cercetările noastre reiese foarte clar că există o preferință pentru câinii vii. Nu vrem să vedem animalele dispărând din viețile noastre și înlocuite de aceșt roboți”.