Singurul oraș din lume unde câinii vagabonzi trăiesc regește. Cum a reușit să integreze mii de maidanezi în piesajul urban / Locuitorii nu se tem de ei, turiștii rămân mască

Mii de câini vagabonzi se plimbă liberi pe străzile și parcurile unui oraș din Europa, fără a provoca cel mai mic semn de îngrijorare în rândul oamenilor. Toți maidanezii au cip colorat în ureche, care le servește drept fișă de vaccinare și sterilizare.

Tbilisi nu se teme de câinii vagabonzi

Tbilisi, capitala Georgiei, este un oraș prietenos cu maidanezii, pe care i-a integrat în peisajul urban, transformându-i în animalele de companie ale tuturor locuitorilor.

Mii de câini vagabonzi se plimbă liberi pe străzile și parcurile orașului fără a provoca cea mai mică îngrijorare trecătorilor, întrucât au cip colorat în ureche, vizibil de la câțiva pași distanță, care este certificatul lor de vaccinare și sterilizare. Pot fi văzuți bucurându-se de soare, întinși lângă intrările clădirilor publice, cum ar fi sediul Guvernului, restaurantelor etc., sub privirea indiferentă și, de cele mai multe ori, afectuoasă a locuitorilor.

Dar nu a fost mereu așa: „Sunt rezident de-o viață al orașului Tbilisi și îmi amintesc perfect cum în anii ’90 ne temeam cu toții de numeroasele haite de câini flămânzi care cutreierau străzile”, spune sculptorul Guela Petiashvili, notează swissinfo.

Artistul este autorul unei lucrări concepute ca o sculptură temporară, cu o durată de viață scurtă (cel mult șase luni), dar care se află în Parcul Vasó Godziashvili de mai bine de doi ani.

„Unde ne este locul?”, este titlul compoziției sculpturale a trei câini care aleargă în linie, fiecare cu cipul său.

„Dacă prin intermediul acestui monument am reuși să salvăm chiar și un singur câine vagabond, ar fi minunat”, susține Petiashvili, care subliniază că animalele sale din piatră sunt îndrăgite de copii și că are solicitări de a instala sculpturi similare în diferite orașe din țară.

„Jurda” (Lucru mic) este numele câinelui care trăiește într-o cușcă ​​de lemn instalată de Consiliul Local lângă intrarea în stația de metrou a Universității Tehnice. Chiar și pe esplanada de lângă sediul Guvernului poți vedea câini care se bronzează.

„A devenit un obicei. Înainte de a începe ziua de lucru, le dau să mănânce ceva ce am adus de acasă”, declară Gueorgui, angajat al administrației Executivului.

Stupoare pentru turiști

Un străin care vizitează prima dată Tbilisi este frapat de ce vede: boluri cu apă și hrană pentru câinii vagabonzi lângă ușile multor magazine și chiar restaurante din oraș.

„Atitudinea față de câinii vagabonzi are legătură cu dezvoltarea societății noastre”, spune Sofia Beroshvili, prezentatoarea unei emisiuni de televiziune săptămânale dedicate câinilor.

Integrați în peisajul urban

În ultimii ani s-au făcut multe pentru integrarea câinilor în ecosistemul urban și, de asemenea, pentru siguranța locuitorilor din Tbilisi.„Cipurile pe care le poartă în urechi sunt o garanție a siguranței. Au apus vremurile când câinii vagabonzi în căutare de hrană îi terorizau pe locuitori”, spune Beroshvili, care subliniază că s-a creat o atmosferă prietenoasă între oameni și maidanezi.

Potrivit Agenției de Monitorizare a Animalelor (AMA) din cadrul Consiliului Local Tbilisi, aproape 9.000 de câini vagabonzi au fost sterilizați în 2024, cu 25% mai mulți decât în ​​2023.

AMA, cu aproximativ 150 de angajați, inclusiv medici veterinari, are brigăzi de prim ajutor pentru animale și, cu ajutorul organizației pentru protecția animalelor Mayhew, a creat o hartă digitală a câinilor vagabonzi din Tbilisi pentru a facilita îngrijirea acestora.