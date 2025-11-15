Câinii vagabonzi din Moscova știu să meargă cu metroul, când să urce și când să coboare. Cum au învățat să folosească transportul subteran al capitalei ruse cu atâta precizie

Pentru majoritatea dintre noi, naveta la locul de muncă face parte din rutina săptămânală. Aglomerate, zgomotoase și adesea înghesuite, sistemele de transport subteran ale lumii sunt locuri pe care noi, oamenii, le tolerăm din necesitate. Dar nu și pentru câinii din metroul moscovit. Maidanezii au început să călătorească cu metroul capitalei Rusiei și, surprinzător, știu unde merg.

Din cei aproximativ 35.000 de câini vagabonzi din Moscova, aproximativ 20 călătoresc periodic cu metroul. Aceșta par să fie capabili să identifice în ce trenuri să se urce și unde să coboare. În plus, recunosc oamenii care le oferă o recompensă sau o mângâiere și îi evită pe cei care nu o fac. De asemenea, demonstrează o capacitate impresionantă de a face față zgomotului și aglomerației subterane, pe care mulți câini de companie le-ar considera stresante, scrie Financial Times.

Cum au învățat câinii vagabonzi din Moscova acest comportament?

Ei bine, câinii au evoluat alături de oameni pe parcursul miilor de ani, potrivit Science.org. În acest timp și-au dezvoltat capacitatea de a recunoaște și de a răspunde la semnalele noastre fizice și emoționale. Deși majoritatea animalelor au dificultăți în interpretarea indiciilor sociale ale altor specii, câinii sunt neobișnuit de pricepuți în a răspunde la comportamentul uman. Aceste dovezi explică într-o oarecare măsură cum știu câinii din metroul Moscovei pe cine să abordeze și pe cine să evite.

Aceste abilități sociale sugerează un grad de evoluție convergentă între câini și oameni, se întâmplă atunci când diferite specii dezvoltă trăsături similare în timp ce se adaptează la un mediu comun. Așadar, abilitățile câinilor din metrou ar putea sugera chiar că au mecanisme de adaptare similare cu cele ale altor navetiști umani.

Însă câinii vagabonzi din Moscova au o motivație și mai puternică să se aventureze cu metroul. Ei învață prin asocieri pozitive că primesc recompense. Aceste strategii generează răspunsuri fiabile și consecvente din partea tovarășilor noștri canini, protejându-le, totodată, bunăstarea.

Potrivit oamenilor de știință, acești câini au învățat să asocieze metroul cu căldura și mâncarea. Așa că animalele se întorc iar și iar precum câinele de companie care „fură” cina de pe blatul din bucătărie.

Pentru câinii din metrou, hrana și adăpostul merită probabil riscul unor experiențe negative, cum ar fi alungarea, rănirea sau chiar mai rău: un biet cățeluș, pe nume Malchik, a fost înjunghiat mortal în metrou, spre disperarea multor moscoviți. În acest fel, câinii din subteran ar putea servi drept model interesant pentru dresajul câinilor de companie, deoarece ne arată că recompensele deosebit de puternice depășesc experiențele negative.

Nu au nevoie de hărți

Cum navighează câinii în sistemul de transport subteran? Având în vedere că nasul lor este substanțial mai sensibil decât al nostru, e foarte posibil ca aceștia să aleagă în ce stații să coboare în funcție de miros. Însă studiile sugerează că, de obicei, patrupedele folosesc multe indicii senzoriale pentru a-și găsi drumul și nu se bazează doar pe simțul olfactiv.

Așadar, câinii folosesc probabil multe indicații, inclusiv mirosul, iluminatul, mișcarea pasagerilor și poate chiar anumite persoane, pentru a se orienta în metrou. Cercetătorii iau în calcul și că acești câini ajung să cunoască stațiile după nume, ascultând anunțurile de la radio. Știm că animalele pot învăța cuvinte, deci aceasta este o posibilitate.

Ultima enigmă este cum își cronometrează câinii călătoriile. Este o întrebare grea, deoarece este dificil de demonstrat că ei pot înțelege conceptul de timp: mulți proprietari de animale vor primi răspunsuri de bun venit identice de la câinii lor, indiferent dacă au lipsit un minut sau o oră. Aceste observații sugerează că, deși câinii percep trecerea timpului, este foarte diferit față de oameni.

Chiar și așa, multe animale se dezvoltă datorită rutinei, iar câinii nu fac excepție. Activitățile din metroul din Moscova – deschiderea și închiderea magazinelor, aglomerația din orele de vârf și oprirea sistemului în fiecare noapte – ar putea încuraja câinii în călătoriile lor. Aceștia sunt predispuși să asocieze evenimentele zilnice cu experiențe pozitive, la fel ca entuziasmul unui animal de companie când aude mașina stăpânului său.

Câinii din Moscova reprezintă un exemplu extrem de interesant al capacității animalelor domestice de a se adapta la o lume construită de oameni pentru oameni. Ei ne arată că și-au dezvoltat capacitatea de a citi comportamentele umane și de a reacționa în consecință, precum și de a se integra în obiceiurile și practicile noastre zilnice.