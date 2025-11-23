9 schimbări fizice prin care trece câinele tău pe măsură ce îmbătrânește. Cum îl ajuți să trăiască fericit

Ce poate fi mai satisfăcător decât să fii stăpânul unui câine senior și dulce? Dar este și dificil să observi schimbările care vin odată cu vârsta. Iată la ce să te aștepți pe măsură ce câinele îmbătrânește, cum să previi orice problemă și să-l ajuți să aibă o bătrânețe frumoasă.

Câinii devin seniori la vârste diferite, în funcție de mărime: de exemplu, rasele mici sunt seniori în jurul vârstei de 9-10 ani, în timp ce rasele mari sunt seniori încă de la 5-6 ani. Semnele comune ale îmbătrânirii includ încetinirea ritmului, albirea blănii, probleme dentare și modificări ale vederii și auzului.

Când este considerat câinele senior

Mărimea unui câine joacă cel mai important rol în determinarea momentului în care acesta atinge statutul de senior. Iată vârsta tipică la care patrupedul tău este considerat bătrân:

Câini mici (sub 9 kg): 9-10 ani;

Câini de talie medie (9-22 kg): 7-8 ani;

Câini mari (22-40 kg): 6-7 ani;

Câini uriași (peste 40 kg): 5-6 ani.

Dacă te întrebi „câți ani are un câine senior?”, gândește-te astfel: un Yorkshire Terrier nu este de obicei considerat senior până la vârsta de 9-10 ani, în timp ce un Ciobănesc German e bătrân la vârsta de 7 ani, scrie Chewy.

Schimbări fizice la câinii seniori

Pe măsură ce câinele tău intră în anii de aur, așteaptă-te la unele schimbări:

Blană grizonată sau subțire

Câinii seniori au păr gri, de obicei pe față și bot. Unii câini mai în vârstă capătă o blană mai subțire, mai fragilă sau mai deschisă la culoare.

Modificări ale pielii

Cățeii mai în vârstă prezintă un risc crescut de apariție a nodulilor și umflăturilor anormale pe piele din cauza lipoamelor sau a cancerului.

Creștere în greutate

Este posibil să observi o creștere în greutate din cauza metabolismului încetinit sau a nivelului scăzut de hormoni tiroidieni.

Pierdere în greutate

Unii câini slăbesc pe măsură ce îmbătrânesc din cauza pierderii progresive a masei musculare. Această schimbare este mai evidentă în jurul spatelui și pe față.

Probleme dentare

Câinii seniori sunt mai predispuși la placă bacteriană și tartru, ceea ce necesită o vizită la veterinar, iar stăpânii de animale pot observa și o respirație urât mirositoare.

Mers mai încet sau somn mai mult

Câinii în vârstă merg mai încet sau dorm mai mult ziua din cauza nivelului mai scăzut de energie. De asemenea, pot avea articulații mai rigide sau alte probleme de sănătate, cum ar fi osteoartrita.

Vedere slăbită

Majoritatea câinilor în vârstă au ochi încețoșați din cauza sclerozei lenticulare, o modificare normală ce provoacă îngroșarea cristalinului.

Pierderea auzului

La fel ca la oameni, îmbătrânirea poate cauza pierderea auzului.

Schimbări de comportament

Câinii bătrâni suferă de disfuncții cognitive canine, ce se manifestă prin lătrat mult, urinat în casă sau plimbarea de colo colo, mai ales noaptea.

Când să consulți un medic veterinar

Pierdere sau creștere bruscă în greutate care pare inexplicabilă;

Colaps, slăbiciune severă sau incapacitate de a sta în picioare;

Sete sau urinare crescută;

Tuse persistentă sau respirație dificilă;

Noduli sau umflături inexplicabile pe piele;

Respirație urât mirositoare severă, dinți slăbiți, dificultăți de mâncat, scăparea alimentelor sau salivație excesivă;

Pierderea bruscă a vederii;

Convulsii;

Pierderea poftei de mâncare mai mult de o zi;

Vărsături sau diaree;

Confuzie, mișcare rapidă, neliniște nocturnă sau alte simptome ale disfuncției cognitive canine.

Cum să ai un câine senior sănătos

Îmbătrânirea este inevitabilă, dar există mai multe modalități de a-ți ajuta câinele să rămână sănătos. Sprijină proactiv articulațiile patrupedului. Osteoartrita este frecventă la câinii mai în vârstă. Redu la minimum riscul pentru câine, asigurându-te că are un program regulat de exerciții fizice. De asemenea, pune rampe sau scări în jurul casei, ușurându-i urcarea pe canapea sau în pat.