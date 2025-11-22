Ce văd câinii când se uită la televizor. Știința explică de ce reacționează diferit la imagini față de oameni

Stăpânii de câini observă adesea că animalele lor de companie se uită la televizor, la ecranele computerelor și la tablete. Dar ce se întâmplă în capul câinilor? Potrivit studiilor, câinii preferă anumite imagini și videoclipuri.

Da, câinii se uită la televizor

Deși câinii preferă să se uite la alte animale, oamenii de știință au descoperit că sunetele îi atrag adesea spre televizor și alte dispozitive. Printre sunetele preferate se numără lătratul și scâncetul câinilor, comenzile și laudele oamenilor și scârțâitul jucăriilor.

Modul în care câinii se uită la televizor este însă foarte diferit de cel al oamenilor. În loc să stea nemișcați, câinii se apropie adesea de ecran pentru a se uita mai atent și se plimbă între stăpân și TV. Sunt, în esență, telespectatori agitați și interactivi.

Ce pot vedea câinii pe ecran este, de asemenea, diferit. Ei au vedere dicromatică (daltonism), adică au două tipuri de celule receptoare de culoare și văd culorile în două spectre de lumină: albastru și galben. Utilizarea culorilor în mass-media este foarte importantă pentru câini și explică de ce canalele TV acordă prioritate acestor culori în programele sale.

Ochii câinilor sunt, de asemenea, mai sensibili la mișcare, iar medicii veterinari bănuiesc că rata îmbunătățită a imaginilor, rezultată din trecerea de la televiziunea standard la cea de înaltă rezoluție, a permis câinilor să perceapă mai bine ce văd la televizor, notează The Independent.

Dar oare se bucură de asta?

În cercetări s-au folosit și ecrane multiple pentru a vedea dacă animalele pot alege ce să urmărească. Studiile au arătat că, atunci când sunt trei ecrane, câinii nu sunt capabili să decidă, preferând în schimb să urmărească un singur ecran, indiferent ce este afișat pe acesta.

Cu toate că știința a demonstrat că, în timp ce câinii se pot uita la televizor și că preferă anumite programe, încă nu a aprofundat întrebarea dacă le place cu adevărat acest lucru. Noi, oamenii, urmărim adesea filmulețe sau videoclipuri tulburătoare care ne fac să simțim o gamă largă de emoții, de la suferință la furie și groază.

În privința câinilor, specialiștii nu știu dacă factori similari îi motivează să se uite la programe. Totuși, preferințele diferă de la un câine la altul. Experții cred că influențează mult și ce privește stăpânul, câinii urmând privirea omului și alte semnale de comunicare, cum ar fi gesturile și mișcările capului.

Câinii, spre deosebire de oameni, au interacțiuni foarte scurte, adesea sub trei secunde, preferând să se uite la televizor decât să se concentreze asupra lui, așa cum facem noi. Prin urmare, televizorul ideal pentru animale ar trebui să conțină multe fragmente, mai degrabă decât scenarii lungi de povestire.