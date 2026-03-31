Echipa Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut o reușită remarcabilă care anunță un debut promițător la Campionatul Olandez de Atelaje. Reprezentanții acesteia s-au clasat pe locul 8 într-o competiție la care au participat peste 120 de concurenți din întreaga lume.

Reușită pentru echipa Romsilva la Campionatul Olandez de Atelaje

Echipa Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a început cu dreptul noul sezon competițional, obținând un rezultat notabil în cadrul Campionatului Olandez de Atelaje. Reprezentanții Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor s-au clasat pe locul 8 într-o competiție importantă la care au participat nu mai puțin de 129 de concurenți, înscriși la diferite categorii.

Echipajul format din armăsarii Pluto XXVIII-1 și Tulipan XXII-3, condus de Rákóczi Gergő, a impresionat prin precizie, eleganță și coordonare, demonstrând un nivel ridicat de profesionalism, după cum se arată și pe pagina de Facebook Romsilva.

Rezultatul confirmă pregătirea solidă a echipei și reprezintă un început de sezon încurajator pentru reprezentanții României în competițiile internaționale de profil. Participarea la astfel de evenimente contribuie la promovarea tradiției și performanței cabaline românești, într-un domeniu în care experiența și disciplina joacă un rol esențial.

