Reușită pentru echipa Romsilva la Campionatul Olandez de Atelaje. Debutul a fost promițător (FOTO + VIDEO)

Raluca Alexe 31 martie 0 comentarii
atelaj de cai sursa foto: Facebook / Hergheliile Romsilva

Echipa Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut o reușită remarcabilă care anunță un debut promițător la Campionatul Olandez de Atelaje. Reprezentanții acesteia s-au clasat pe locul 8 într-o competiție la care au participat peste 120 de concurenți din întreaga lume.

Echipa Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a început cu dreptul noul sezon competițional, obținând un rezultat notabil în cadrul Campionatului Olandez de Atelaje. Reprezentanții Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor s-au clasat pe locul 8 într-o competiție importantă la care au participat nu mai puțin de 129 de concurenți, înscriși la diferite categorii.

Echipajul format din armăsarii Pluto XXVIII-1 și Tulipan XXII-3, condus de Rákóczi Gergő, a impresionat prin precizie, eleganță și coordonare, demonstrând un nivel ridicat de profesionalism, după cum se arată și pe pagina de Facebook Romsilva.

Rezultatul confirmă pregătirea solidă a echipei și reprezintă un început de sezon încurajator pentru reprezentanții României în competițiile internaționale de profil. Participarea la astfel de evenimente contribuie la promovarea tradiției și performanței cabaline românești, într-un domeniu în care experiența și disciplina joacă un rol esențial.

Citește și:

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

