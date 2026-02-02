Blu, pisica „2D” cu formă unică și poveste emoționantă. Felina arată ca o jucărie de pluș vie (VIDEO)

Unele pisici sunt pufoase, altele sunt grăsune. Și mai este Blu, o pisică a cărei siluetă este atât de unică din anumite unghiuri, încât oamenii glumesc spunând că arată ca și cum ar fi fost redată în 2D.

Pisica Blu este unică

Privită din lateral, Blu dă impresia că este „comprimată” ușor, ca o ilustrație care a prins viață. Proporțiile ei sunt delicate, iar forma corpului o face să pară aproape plată. Nu într-un mod caraghios sau trist, ci într-un fel care te face să zâmbești și să mai arunci o privire, doar ca să te convingi că este reală. Pisica arată ca un desen expresiv.

Povestea ei este spusă zilnic pe Instagram, pe contul @blu_the_blep, administrat de „mama” ei umană, de profesie medic veterinar. În mediul online, urmăritorii pot vedea fragmente din viața ei, dar și detalii despre starea ei de sănătate și îngrijirea atentă de care are parte. Blu suferă de rahitism, o afecțiune care influențează dezvoltarea oaselor și care a contribuit la forma ei distinctivă, scrie Yahoo.com.

O felină atipică, adorată de mii de oameni

Secțiunea de comentarii de pe pagina ei de Instagram demonstrează cât de iubită e. Un utilizator a întrebat în glumă: „Săraca, de ce e 2D?” Altul a scris: „Arată ca o jucărie de pluș, iubită prea tare de-a lungul anilor. O ador!”. Sunt și remarci jucăușe precum „Cine s-a așezat pe ea?” sau „Parcă a ieșit din desenul unui copil de 5 ani”.

Dincolo de glume, mulți oameni s-au declarat pur și simplu fascinați de Blu: „Sunt supărată pe Instagram că nu mi-a arătat-o pe Blu mai devreme. Cum de abia acum descopăr această creatură minunată?”, a comentat cineva. Alt mesaj care a atras atenția a fost: „Iubesc tot ce e «ciudat» la ea”.

Ce este rahitismul la pisici

Rahitismul este o afecțiune care afectează dezvoltarea oaselor, fiind cauzată, de obicei, de deficiențe de vitamina D, calciu sau fosfor în perioada de creștere. La pisicile tinere, boala provoacă oase moi sau slăbite și modificări ale structurii membrelor. Cu îngrijire veterinară adecvată și o alimentație echilibrată, pisicile cu rahitism pot duce o viață fericită și confortabilă.