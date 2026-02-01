Cafenea faimoasă cu pisici, închisă din cauza unui scandal uriaș. Patronul și angajații, filmați când lovesc felinele fără apărare / Imagini tulburătoare (FOTO)

O cafenea cu pisici din Bangkok (capitala Thailandei) este acuzată de cruzime față de animale, după ce patronul acesteia a fost surprins lovind felinele. Localul Just Cat Cafe este marcat ca închis definitiv pe Google Maps.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cafenea celebră cu pisici, în centrul unui scandal uriaș

Autoritățile din Bangkok au deschis o anchetă după ce videoclipuri virale au arătat un bărbat agresând fizic pisicile dintr-o cafenea din districtul Bang Khen, declanșând indignare online și o intervenție oficială. Ulterior, localul Just Cat Cafe a fost marcat ca permanent închis pe Google Maps, iar inspectorii au efectuat verificări la fața locului. Proprietarul a acceptat să coopereze cu poliția și a declarat că va suporta consecințele legale dacă va fi găsit vinovat.

Imaginile au scandalizat internetul

Revoltă uriașă în mediul online după ce au apărut imagini șocante dintr-o cafenea cu pisici. Animalele sunt bătute de patron și angajații localului. Proprietarul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost de acord să se supună procedurilor legale, susțin autoritățile locale. Oficialii au inspectat cafeneaua pe 26 ianuarie, după ce au apărut online videoclipuri care arătau abuzuri asupra animalelor în absența clienților.

În imaginile disponibile AICI, un bărbat apucă o pisică de coadă și o izbește de perete. Individul și-a privit mâna de parcă ar fi fost zgâriat. În al doilea videoclip, angajații cafenelei necăjesc o pisică, iar unul dintre ei o calcă în picioare în timp ce felina încearcă să fugă. În al treilea videoclip, un bărbat a apucat o pisică de gât, lovind-o puternic.

Felinele erau ținute în condiții precare

Potrivit Bangkok Post, recenziile online arată că pisicile din cafenea sufereau de infecții și erau îngrijite prost. Când polițiștii au inspectat localul, patronul cafenelei le-a spus autorităților că a închis definitiv localul și că va coopera cu poliția. Acesta a declarat că își va asuma orice sancțiuni legale în cazul în care instanța va constata vreo abatere. Organizațiile pentru protecția animalelor se ocupă de relocarea celor 19 pisici adăpostite în cafenea.

Vezi și EXCLUSIV | Miau Cafe, evacuată și dată în judecată. Adevărul despre conflictul cu proprietarul și planurile disperate pentru salvarea pisicilor: „Ne-a zis să plecăm acum, este foarte greu pentru noi” (FOTO + VIDEO)

Torsul pisicii tale spune mai multe decât mieunatul: Ce au descoperit oamenii de știință