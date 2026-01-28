Știai că torsul pisicii tale este un semnal mult mai distinct decât mieunatul ei? Potrivit unui studiu recent realizat de cercetători de la Museum für Naturkunde din Berlin și Universitatea din Napoli Federico II, torsul este un semnal vocal mult mai stabil și mai ușor de asociat cu o anumită pisică decât mieunatul.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cu alte cuvinte, dacă mieunatul este „vocea schimbătoare” a pisicii, torsul funcționează ca o adevărată amprentă sonoră.

Torsul – semnătura vocală a fiecărei pisici

Cercetătorii au descoperit că torsul pisicilor are o structură acustică constantă, care rămâne aproape neschimbată indiferent de context. Acest lucru îl face ideal pentru identificarea fiecărui individ în parte, notează SciTech Daily.

„Oamenii acordă mult mai multă atenție mieunatului, pentru că pisicile îl folosesc în special atunci când comunică cu noi”, explică Danilo Russo, autorul principal al studiului. „Însă, atunci când am analizat sunetele în detaliu, torsul – ritmic și uniform – s-a dovedit a fi mult mai relevant pentru recunoașterea unei pisici.”

De ce mieunatul pisicii este atât de variabil

Spre deosebire de tors, mieunatul pisicilor este extrem de flexibil. Pisicile miaună diferit în funcție de situație: când cer mâncare, când vor atenție, când sunt frustrate sau chiar când „se plâng”.

Această adaptabilitate a fost confirmată și de analiza computerizată realizată de echipa de cercetare, care a folosit tehnologii inspirate din recunoașterea automată a vorbirii umane. Rezultatele au arătat că mieunatul unei pisici poate varia semnificativ chiar și la același individ.

Cum au analizat oamenii de știință sunetele pisicilor

Pentru studiu, cercetătorii au folosit înregistrări din Arhiva de Sunete Animale a Muzeului de Istorie Naturală din Berlin. Au analizat atât pisici domestice, cât și pisici sălbatice, folosind algoritmi capabili să identifice diferențe subtile în structura sunetelor.

Computerul a fost „provocat” să asocieze fiecare tors sau mieunat cu pisica corectă, doar pe baza caracteristicilor acustice. Deși ambele tipuri de sunete conțineau indicii individuale, torsul a fost mult mai ușor de recunoscut.

Torsul, legat de momentele de relaxare și apropiere

„Fiecare pisică din studiu avea propriul său tors caracteristic”, spune Anja Schild, coautoare a cercetării. „Torsul apare de obicei în situații de relaxare, cum ar fi mângâierea sau contactul apropiat cu o persoană familiară.”

De asemenea, torsul joacă un rol important în comunicarea dintre mamă și pui, imediat după naștere, fiind unul dintre primele sunete pe care le aud pisoii.

Domesticirea a schimbat vocea pisicilor

Pentru a înțelege mai bine evoluția mieunatului, cercetătorii au comparat sunetele pisicilor domestice cu cele ale unor specii sălbatice, precum pisica sălbatică africană, pisica sălbatică europeană, pisica de junglă, ghepardul și puma.

Rezultatul? Mieunatul pisicilor domestice este mult mai variabil decât cel al rudelor lor sălbatice.

„Viața alături de oameni – atât de diferiți ca rutină și reacții – a favorizat pisicile capabile să-și adapteze mieunatul”, explică Mirjam Knörnschild, autoarea principală a studiului. „Mieunatul a devenit un instrument extrem de flexibil pentru a negocia viața într-o lume dominată de oameni.”

Ce ne spune acest studiu despre comunicarea pisicilor

Studiul oferă o imagine mai nuanțată asupra limbajului pisicilor:

Torsul este stabil, previzibil și funcționează ca un semnal de identitate

Mieunatul este adaptabil, expresiv și orientat spre comunicarea cu oamenii

Pe scurt, pisicile nu „vorbesc” cu noi la întâmplare. Ele folosesc mieunatul pentru a-și exprima nevoile și emoțiile, iar torsul pentru a consolida legături și pentru a transmite familiaritate și siguranță.