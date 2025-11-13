Ai avut vreodată o zi grea și ai simțit că doar o pisică ți-ar putea readuce zâmbetul? Ei bine, internetul a găsit remediul perfect: o pisicuță portocalie care toarce de plăcere în timp ce este scărpinată sub bărbie cu o perie specială pentru masaj!

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Videoclipul postat pe Instagram a devenit viral instant, adunând peste 100.000 de aprecieri și mii de comentarii de la iubitorii de animale din toată lumea.

„Terapeutul cu blană” care toarce ca un motor

Imaginează-ți următoarea scenă: o pisică portocalie, cu ochii închiși de plăcere, stă tolănită pe o pătură moale. O mână o mângâie delicat sub bărbie, iar în acel moment… toarce ca un motor mic de fericire. Sunetul torsului, expresia relaxată și atitudinea de „regină răsfățată” fac din acest clip o adevărată terapie vizuală.

Un utilizator a comentat:

„Am intrat obosit pe internet și am ieșit vindecat. Mulțumesc, pisicuță magică!”

View this post on Instagram A post shared by 𝙈𝙚𝙤𝙬 𝘾𝙪𝙩𝙚 (@catli6306)

De ce iubesc pisicile scărpinatul sub bărbie

Potrivit medicilor veterinari, zona de sub bărbie este una dintre cele mai sensibile și plăcute pentru pisici. Acolo se află glandele lor de miros — iar atunci când le atingi, se simt în siguranță și iubite.

În plus, când pisica toarce, nu e doar un sunet de plăcere — este și o metodă prin care își reglează stresul și se vindecă mai repede. Studiile arată că vibrațiile torsului ajută la calmarea durerii, scăderea tensiunii arteriale și relaxarea musculaturii.

Cu alte cuvinte… pisicuța din clip nu doar că se bucură, dar probabil se și auto-relaxează ca o expertă în mindfulness!