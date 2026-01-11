EXCLUSIV | Miau Cafe, evacuată și dată în judecată. Adevărul despre conflictul cu proprietarul și planurile disperate pentru salvarea pisicilor: „Ne-a zis să plecăm acum, este foarte greu pentru noi” (FOTO + VIDEO)

Celebra cafenea cu pisici din București, Miau Cafe, a primit ordin de evacuare din partea proprietarului. Angajații caută acum adăpost temporar pentru pisici, dar și o nouă locație în care să se poată muta. Care este motivul disputei dintre cafenea și proprietar și ce planuri de viitor au angajații cafenelei? Pets&Cats are detalii exclusive.

Cea mai cunoscută cafenea cu pisici din București a primit ordin de evacuare

Potrivit angajaților de la Miau Cafe, proprietarul clădirii ar fi oprit apa mai multe zile, ceea ce a agravat situația pentru cafenea și pisici.

Situația a făcut ca Miau Cafe să apeleze la bunăvoința iubitorilor de animale să adopte pisicile sau să le ofere adăpost temporar, până când situația se va stabiliza.

„Aici, în cafenea, am avut cam 26 de pisici. Dar săptămâna trecută s-au mobilizat mulți oameni și au mai plecat din ele în foster. Acum mai avem în jur de 20. Cu cele pe care le-am împrăștiat peste tot, în foster, acasă, sunt aproximativ 100 de pisici și 24 de căței care sunt salvați din Adăpostul din Târgu-Jiu, pe care îi ținem la curte, în Târgu Jiu”, ne-a declarat Ana de la Miau Cafe.

De ce vă hărțuiește proprietarul?

„Situația cu proprietarul e cam așa. Noi suntem aici din 2017, e și bătrân, domnul are peste 80 de ani. În ultima perioadă a tot avut faze din astea – ba îi venea o idee, zicea ceva, apoi altceva. Noi acum mai avem contract aici un an. Înainte să prelungim contractul, dumnealui a vrut să ne dubleze chiria. Și noi am zis că nu putem să facem asta, având facturi, drumuri la veterinar. I-am zis că o să ne mutăm, găsim o soluție.

Până la urmă, s-a gândit mai bine și ne-a zis că: Sunteți ca și copiii mei, lasă că nu mai măresc chiria. Ideea e că nu a dublat-o, doar a mărit-o. După câteva luni, ne-a zis că vrea să vândă casa cu 1 milion de euro. Între timp, i-a trecut ideea cu vândutul casei. A fost o problemă cu acoperișul casei, cum se întâmplă la casele vechi. Și domnul proprietar ne-a cerut nouă să facem reparațiile, dar este responsabilitatea proprietarului să facă astfel de repariții.

Ok, facem, dar nu plătim chiria din banii respectivi. Dânsul nu a fost de acord, moment în care ne-a zis că noi nu avem acces aici, în condițiile în care noi am folosit curtea timp de 10 ani, și că trebuie să-i dăm 36 euro pe metru pătrat pe folosința terasei. Apoi ne-a zis să plecăm acum, săptămâna asta. Este foarte greu pentru noi să plecăm cu pisici. Ca să putem să facem asta, trebuie să le ducem undeva, în fostere. Plus că avem contractul ăsta pe un an și ne gândeam să găsim în altă parte o locație, dar să ne organizăm în timpul pe care îl avem”, ne-a dezvăluit Ana.

Există șanse să rămâneți aici?

„Nu și nici nu am vrea să mai rămânem. Proprietarul ne-a dat în judecată”.

Miau Cafe va exista în altă parte?

„Da, ne dorim să găsim ceva, depinde de ce găsim. Vă dați seama, nu avem un buget foarte mare, având atâtea animale. În momentul de față, nu avem niște bani strânși. Mai este problema și cu proprietarii care nu acceptă animale de companie. Este greu să găsim pe cineva care să ne accepte cu 20 de pisici.

Problema este că oamenii ne abandonează pisici bolnave, pe care, când le ducem la veterinar, ce aflăm? Bă că au cancer, nu știu ce infecție. Nu poți să le lași așa, ci trebuie să le tratezi. Și așa se adună facturile la veterinar și este complicat pentru noi. De asta treaba cu mutatul – clar vrem să găsim un loc, dar nu știm exact ce să facem”.

Variantele pe care le iau în calcul

„Ori ne transformăm în asociație și facem doar un shelter de pisici, unde vii, vezi pisicile și le adopți. Ori, dacă facem cafenea, trebuie să ne organizăm un pic diferit. Pentru că fetele care dețin cafeneau, Iulia și Ioana, când au început proiectul, nu s-au gândit că se va ajunge aici.

Ele au început cu cinci pisicuțe ale lor, în ideea că oamenii vin și le adoptă. Salvau pisici de pe stradă și s-au gândit că e mai simplu ca oamenii să stea cu ele, să le cunoască și să le adopte. Oamenii, când au aflat de locul acesta, au început să abandoneze pisici. În fiecare an creștea numărul de pisici. De exemplu, erau adoptate două pisici, dar luna următoare erau abandonate trei. Este o situație cu care se confruntă mulți salvatori de pisici”.

De asemenea, Iulia, una dintre proprietarele cafenelei, ne-a oferit un punct de vedere: „Cafeneaua încă este deschisă, luna aceasta o să fim aici. Suntem în proces cu avocații și proprietarul, să găsim o mediere ceva, să putem să mai stăm o lună, două până reușim să găsim altceva. Căutăm în continuare căsuțe pentru pisici. În cazul în care va fi o situație nefericită, să fim totuși pregătiți”.

