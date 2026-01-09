Cafeneaua cu pisici Miau Cafe din București trece printr-o situație critică la început de an. Reprezentanții localului au anunțat pe pagina de Facebook, pe 5 ianuarie, că au primit ordin de evacuare și se confruntă cu condiții inumane, după ce proprietarul clădirii le-a oprit apa timp de mai multe zile.

Evacuare la Miau Cafe

„Nici nu a început bine anul și deja suntem copleșiți, trecem prin cel mai negru coșmar. Suntem în proces de EVACUARE și ne confruntăm cu condiții inumane: Proprietarul ne-a oprit apa de 3 zile! Nu mai putem funcționa în condiții normale, iar situația este critică pentru locatarii noștri blănoși. Suntem epuizați psihic și avem nevoie de ajutorul vostru urgent!”, se arată în postarea cafenelei.

Pisicile sunt în pericol

Din cauza acestei situații, pisicile din Miau Cafe sunt în pericol. Cafeneaua face apel către oameni să ofere foster (cazare temporară) sau adopție pentru feline, chiar dacă nu sunt pui. Reprezentanții subliniază că sprijinul comunității este esențial până când vor găsi un nou spațiu pentru cafenea.

Pe 8 ianuarie, Miau Cafe a anunțat că a început demersurile legale necesare pentru situația de evacuare. Totodată, trei pisici au fost deja plasate în foster, iar cafeneaua speră să găsească adăpost temporar și pentru restul animalelor. „Avem avocat și am început demersurile legale necesare, vă vom ține la curent când avem noutăți. Ieri au plecat 3 pisicuțe în foster și sperăm să mai găsim și pentru altele. Casă încă nu am găsit, vom reveni cu o postare și despre ce fel de spațiu căutăm. Pregătim și postări cu pisicuțele adoptabile”, au mai transmis reprezentanții cafenelei.

Cei care doresc să ajute pisicile de la Miau Cafe pot contacta cafeneaua prin pagina oficială de Facebook pentru detalii despre foster sau adopție.