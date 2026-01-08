Belfast ar putea găzdui, chiar în cursul acestui an, primul cat lounge din istoria orașului, un spațiu dedicat relaxării atât pentru oameni, cât și pentru pisici salvate. Proiectul a fost deja înaintat Consiliului Local Belfast, iar detaliile arată un concept modern, centrat pe bunăstarea animalelor și pe beneficiile emoționale ale interacțiunii cu pisicile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Noul Kumiko Cat Lounge ar urma să se deschidă într-o fostă farmacie situată pe Upper Newtownards Road, în populara zonă Ballyhackamore. Potrivit paginii oficiale de social media, lounge-ul își propune să fie un „spațiu de tranziție sigur” pentru pisicile provenite din adăposturi, ajutându-le să își găsească o familie permanentă, notează Belfast Live.

Un spațiu fără cuști, adaptat nevoilor pisicilor

Conform documentelor depuse pentru autorizație, Kumiko Cat Lounge va găzdui între 8 și 12 pisici, într-un mediu complet lipsit de cuști. Accentul este pus pe respectarea nevoilor fizice și emoționale ale animalelor, dar și pe socializarea lor treptată cu personalul și vizitatorii.

Această interacțiune constantă într-un cadru calm și controlat va contribui semnificativ la creșterea șanselor de adopție ale pisicilor, oferindu-le ocazia să se acomodeze cu prezența oamenilor și cu viața de familie.

Beneficii pentru sănătate și bunăstare

În descrierea oficială a proiectului se precizează că un cat lounge este un loc unde pisicile și clienții se pot relaxa și „reîncărca”. Vizitatorii vor avea ocazia să se bucure de beneficiile dovedite științific ale timpului petrecut alături de pisici – reducerea stresului, îmbunătățirea stării de spirit și creșterea nivelului de relaxare.

Este important de menționat că vizitatorii nu își pot aduce propriile pisici. Animalele din lounge vor aparține exclusiv organizațiilor de salvare, fiind atent verificate din punct de vedere medical, vaccinate și pregătite pentru interacțiunea cu publicul.

Organizare, program și reguli clare

Capacitatea estimată a lounge-ului este de 6–8 persoane pe oră, ceea ce înseamnă aproximativ 36–48 de vizitatori pe zi. Programul de funcționare va fi între 11:00 și 17:00, timp în care vor fi prezenți permanent doi membri ai personalului.

În total, cinci angajați vor lucra pentru buna desfășurare a activităților, iar îngrijirea pisicilor va continua și în afara orelor de program. De asemenea, voluntarii vor avea un rol important, contribuind periodic la îngrijirea și socializarea animalelor.

Zonă de relaxare pentru oameni, separată de pisici

Pentru siguranță și igienă, Kumiko Cat Lounge va include o zonă de recepție și bun venit, unde clienții vor putea consuma gustări și băuturi în regim self-service. Această zonă nu va fi accesibilă pisicilor. Tot aici vor fi puse la vânzare diverse produse și articole tematice pentru iubitorii de pisici.